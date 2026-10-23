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"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read2 мин
2,0 т.
"Это была обычная семья": в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото
Ксения погибла в результате российского обстрела вместе с мамой и бабушкой

На Винниччине провели в последний путь Галину Пикалову, ее дочь Елену и 13-летнюю внучку Ксению. Всех троих в Краматорском районе 12 октября убили российские войска.

Семья Галины Пикаловой год назад уехала из Донецкой области, спасаясь от войны. На Винниччине нашли последний покой мать, дочь и внучка, убитые российским обстрелом. Об этом сообщили в Глуховецкой поселковой территориальной громаде и в Белопольском старостинском округе.

Что известно

В Глуховецкой громаде  22 октября объявили Днем траура. В этот день там попрощались с тремя жительницами Краматорска: Анной Пикаловой, ее дочерью Еленой и внучкой Ксенией, которой было всего 13 лет.

Все трое погибли в результате российского обстрела 12 октября. В тот день, в 11:15, оккупанты накрыли поселок Черкасское Краматорского района огнем из РСЗО "Смерч".

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''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Двор семьи после обстрела. Источник: Белопольский старостат

В громаде рассказали, что Галина Степановна родилась 7 октября 1964 года в Новодонецком Донецкой области. В 16 лет приехала в Краматорск, училась в училище, а затем устроилась на работу на Новокраматорский машиностроительный завод, где работала разметчицей до последнего дня.

У Галины и ее мужа было две дочери, Валентина и Елена, дождались супруги и внуков.

Дочь Елена, погибшая вместе с мамой, родилась 27 октября 1989 года в Краматорске. Училась в первой школе-интернате города, после девяти классов работала в торговле. Воспитывала двоих детей – Ксению и Константина.

13-летняя Ксения родилась 20 августа 2013 года в Краматорске и училась в 22-й школе.

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Ксении было всего 13 лет. Источник: Глуховецкая громада

"Она была светлым, добрым и отзывчивым ребенком. Ей было всего тринадцать лет – вся жизнь была впереди. Но российское оружие забрало сразу три поколения семьи. Галина, Альона и Ксения были обычными украинцами, которые жили, работали, растили детей и любили свою землю. Они не были "ждунами", не поддерживали путинский режим и не ждали никакого "освобождения". Они не ждали чужую армию – они жили в своей Украине", – говорят в громаде.

Почти год назад семья Валентины Пикуловой перебралась в село Белополье, вместе с ними переехали еще четыре семьи – родственники и друзья Пикуловых, которые, как и они сами, спасались от войны.

Сейчас в Белополье остаются муж Галины Виктор, ее вторая дочь Валентина и внук Константин, чьи мама и сестра погибли вместе с бабушкой.

"Жители Белополья не оставили переселенцев один на один с бедой. Им предоставили бесплатное жилье, помогли обустроиться. Дети ходят в местную школу, старший сын учится в Бердичевском профессиональном училище, а муж служит в Вооруженных силах Украины, защищая наше государство", – говорят в Белопольском старостате.

Трех жертв российской агрессии похоронили на сельском кладбище в Белополье.

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

В Белополье простились с убитыми Россией матерью, дочерью и внучкой. Источник: Белопольский старостат

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Скриншот публикации

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Скриншот публикации

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Скриншот публикации

''Это была обычная семья'': в Винницкой области простились с матерью, ее дочерью и внучкой, которых убила Россия. Фото

Скриншот публикации

Как сообщал OBOZ.UA, в Кривом Роге простились с мужчиной, которого убила Россия. У него остались дочь и сын.

Также стало известно, что Россия ударом по Харьковской области убила учительницу и ее годовалую дочь.

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