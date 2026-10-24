"Это очень важно": Зеленский раскрыл, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней

Украина за последние три месяца получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для систем ПВО Patriot. Однако потребности нашего государства значительно превышают объемы полученных боеприпасов.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News. По его словам, украинской армии нужно в среднем 350 таких ракет ежемесячно, поэтому каждая единица имеет решающее значение.

Для Украины важна каждая ракета для ПВО

"Все трудно найти. Каждую ракету трудно найти… Я получил от нашего стратегического партнера 24 ракеты за последние 90 дней. Мы не плачем и не кричим... но это очень важно. Я просто пытаюсь сказать, что каждая ракета имеет значение", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также привел пример боевых действий на Ближнем Востоке, где в течение первых двух суток страны применили около 2 тысяч ракет, полученных от государств-партнеров.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, где также нужны значительные объемы вооружения. Вместе с тем европейские партнеры располагают запасами ракет PAC-2 и PAC-3, часть которых Киев рассчитывает получить для защиты от российских баллистических атак зимой.

Как сообщал OBOZ.UA, Радослав Сикорский также заявлял, что Польша не может передать Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку сама не относится к тем странам НАТО, у которых есть достаточные запасы таких боеприпасов. Однако, добавил глава МИД, Варшава поддерживает Киев всеми доступными ей способами.