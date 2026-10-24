"Это можно остановить": Зеленский сказал, сколько баллистических ракет накопила РФ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Руслан КравченкоКравченко как минимум пять раз ездил за границу в 2026-м: каждый раз брал с собой фигуранта дела НАБУ КропивуКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаКогда переходят на зимнее время в Украине: точная датаатака шахедовРФ атаковала Украину 126 дронами, силы ПВО сбили 101 из них: последствия в областяхЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс ЛьюисЗнаменитый Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Леннокс Льюис"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" Путиным"Я не играю в игры": Зеленский высказался о дружбе Трампа с "великим гуманистом" ПутинымНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФНе только в Олешках: омбудсман уточнил, как будет действовать перемирие с РФПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоПошел за подарком для девушки: в результате атаки РФ по Чабанам погиб 19-летний Виталий Марченко. ФотоДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноДмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известноВСУ поразили химзавод в российском Тольятти: все подробности, фото и видео пожараВСУ поразили химзавод в российском Тольятти: все подробности, фото и видео пожараКак вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способКак вырастить целую клумбу из одной хризантемы: проверенный способ

"Это можно остановить": Зеленский сказал, сколько баллистических ракет накопила РФ

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
1,1 т.
"Это можно остановить": Зеленский сказал, сколько баллистических ракет накопила РФ
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот видео

Россия накапливает запасы баллистики для зимних ударов по Украине. Сейчас в арсенале агрессора около 700 ракет разных типов.

Ежемесячно с конвейеров российских военных заводов сходят до 140 баллистических ракет, на 70% состоящих из иностранных комплектующих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в американском Институте Гудзона в Вашингтоне, пишет 24 канал.

Россия накапливает баллистику для ударов по Украине

Государство-агрессор готовится к зимнему террору и накапливает баллистику.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
19,3 т.
Силы обороны отминусовали почти 2 тыс. оккупантов и превратили в металлолом 5 танков армии РФ: данные Генштаба
19,3 т.
Силы обороны отминусовали почти 2 тыс. оккупантов и превратили в металлолом 5 танков армии РФ: данные Генштаба
София ЗакревскаяСофия Закревская
9,1 т.
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети
9,1 т.
Весь Крым остался без электроэнергии: сообщают о масштабной "аварии" энергосети
Катя ПомазанКатя Помазан
3,0 т.
Подразделение Мадяра установило новый рекорд: сколько оккупантов удалось поразить
3,0 т.
Подразделение Мадяра установило новый рекорд: сколько оккупантов удалось поразить

Ежемесячно российская промышленность производит 140 баллистических ракет в месяц. Сейчас запасы врага составляют около 700 единиц.

При этом международное сообщество может помешать России постоянно пополнять свой ракетный арсенал. Ведь российское ракетное производство чрезвычайно зависит от иностранных комплектующих.

"Около 70% компонентов в каждой баллистической ракете происходят из других стран – Азии, Соединенных Штатов и Европы", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал иностранных партнеров принять решительные меры против компаний, которые продолжают поставлять необходимые детали российской стороне. По его словам, именно эти фирмы обеспечивают агрессора техническими возможностями для производства оружия.

"Вы можете это остановить, потому что это ваши компании. Всемирные компании продают эти компоненты России", – обратился к партнерам Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней. Речь идет о 24 единицах – при потребности не менее чем в 350 в месяц.

Для сравнения президент упомянул, что за первые несколько суток войны на Ближнем Востоке было использовано более 2 тыс. таких перехватчиков.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыСанкции против РоссииУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!