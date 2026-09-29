Украина вынуждена наращивать потенциал своей противовоздушной обороны, поскольку государство-агрессор РФ усиливает террор и применяет все больше реактивных дронов-камикадзе типа "Шахед". Перехватчики отечественного производства пока не выпускаются серийно, но уже применяются в боевых условиях.

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Российские удары по нашей стране и противодействие новым вызовам прокомментировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Игорь Клименко. 29 сентября на своем Telegram-канале он напомнил, что Киев уже месяц практически непрерывно подвергается атакам реактивных БпЛА.

Начиная с 27 августа, в столице прозвучало 235 воздушных тревог. Их общая продолжительность составляет 261 час (то есть больше 10 суток).

Клименко отметил, что Силам обороны необходимы быстрые технологические решения и массовое производство средств перехвата.

"В ходе последнего заседания Ставки верховного главнокомандующего были подробно проработаны вопросы разработки, испытаний, производства и поставок украинских средств противодействия высокоскоростным воздушным угрозам. Определены первоочередные шаги для масштабирования.

Новые украинские перехватчики уже проходят активные испытания, а часть боевых групп использует их на практике. Вместе с производителями работаем над повышением их эффективности и переходом к массовому производству", – рассказал секретарь СНБО.

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Он добавил, что его ведомство координирует работу госинституций, военных и производителей "от технологических решений до производства и поставок". Оборонным компаниям приходится постоянно совершенствовать перехватчики в соответствии с новыми тактиками и технологиями противника.

Одновременно с этим Киев ведет переговоры с международными партнерами, договаривается о военной помощи и ищет дополнительные решения для усиления ПВО.

Также продолжается диалог касательно санкционного давления на Россию. Экономические ограничения должны снижать возможности врага по производству новых средств террора.

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Клименко поблагодарил украинский ВПК и воинов, которые ежедневно защищают наше небо. "Работаем над тем, чтобы у Украины было достаточно средств для эффективной защиты людей и инфраструктуры", – подытожил он.

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Как писал OBOZ.UA, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в следующем году планирует потратить 12 миллиардов долларов на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов. Такая огромная сумма пойдет только на эту одну категорию оружия.

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