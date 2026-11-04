"Это подняло цены на бензин": Трамп признал, что республиканцы проиграли выборы из-за войны в Иране. Видео

Президент США Дональд Трамп признал, что война в Иране повлияла на результаты выборов и стала одной из причин поражения республиканцев. По его словам, из-за конфликта временно выросли цены на бензин.

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Однако он подчеркнул, что все равно принял бы решение начать операцию против Ирана, чтобы не допустить появления у него ядерного оружия. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Что сказал Трамп

Журналистка спросила Трампа о заявлении вице-президента Джей Ди Вэнса, который связал поражение республиканцев на выборах с войной в Иране.

"Ну, я думаю, что это во многом правда, потому что это немного повысило цену на бензин, и, наверное, это правда", – признал американский лидер.

Однако он подчеркнул, что при необходимости снова принял бы такое решение, поскольку считает его единственным долгосрочным выходом из ситуации. По его словам, США не могут допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.

Напомним, ранее Джей Ди Венс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах. Он отметил, что многие американцы, поддерживавшие Дональда Трампа в 2024 году, теперь отдали голоса демократам. Среди других факторов Венс выделил недовольство граждан высокой стоимостью жизни и призывы пересмотреть политику Вашингтона в отношении Израиля.

"Настоящая причина нашего поражения очевидна почти всем. Причина, по которой мы проиграли, – это война", – считает вице-президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. И по прогнозам, и по данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.