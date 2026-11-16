''Это мощный железнодорожный хаб'': эксперт указал на риски ''перемирия'' в Константиновке

Российское предложение о перемирии в Константиновке может быть попыткой получить военное преимущество и укрепить свои позиции. Если Украина согласится на такую инициативу, это может привести к потере города.

Видео дня

Опыт Олешек показал, что российские войска могут использовать паузу в боевых действиях, чтобы вернуть позиции, которые украинские защитники отбивали в течение года. Об этом ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Почему России нужно перемирие в Константиновке

Комментируя возможность перемирия в Константиновке по сценарию Олешек, Гетьман подчеркнул, что Украине нельзя соглашаться на такое предложение. По его мнению, российские войска используют паузу в боевых действиях, чтобы укрепиться и захватить город.

"Упаси боже. Это будет большой минус, мы потеряем Константиновку, ведь россияне используют это для того, чтобы укрепиться", – заявил эксперт.

Он обратил внимание, что Россия раньше категорически выступала против разных форматов перемирия – рождественского, школьного, зернового и пасхального. Поэтому, если теперь россияне сами предлагают прекращение огня, это, по мнению Гетьмана, свидетельствует о том, что они видят в нем выгоду для себя.

Какие выводы можно сделать из перемирия в Олешках

Гетьман напомнил, что во время перемирия в Олешках российские военные восстановили позиции, которые украинские защитники постепенно отбивали в течение года.

РЕКЛАМА

"Во время перемирия в Олешках россияне восстановили те позиции, которые мы отбивали год. То есть год нашей войны возле Олешек россияне использовали в течение этих нескольких дней для того, чтобы снова занять те позиции, с которых мы их выбивали в течение года", – объяснил он.

По словам эксперта, украинская сторона понимала, что противник воспользуется паузой для укрепления, однако тогда на этой территории оставались украинские граждане, оказавшиеся на грани гуманитарной катастрофы. У людей не было еды, воды и лекарств.

Главные истории дня

Поэтому Украина согласилась на такой шаг, выбрав меньшее зло, ведь спасение граждан было важнее территорий, за которые украинские военные боролись в течение года.

"Мы пошли на это и выбрали меньшее зло, ведь наши граждане важнее даже тех территорий, за которые мы воевали год. Тем более не хотелось поссориться с женой президента Трампа. Это я сказал наполовину в шутку", – добавил Гетьман.

Почему Константиновку нельзя сравнивать с Олешками

Эксперт подчеркнул, что ситуации в Олешках и Константиновке нельзя отождествлять. По его словам, в последнем городе нет гуманитарной катастрофы, которая вынудила Украину пойти на перемирие в Олешках.

РЕКЛАМА

В то же время Константиновка имеет важное значение для российских войск, поскольку является мощным железнодорожным хабом. Гетьман отметил, что россияне не могут захватить город, несмотря на свои заявления, а сама Константиновка находится в серой зоне.

"Но Константиновку россияне захватить не могут. Что бы они ни рассказывали, Константиновка находится в серой зоне. Это мощный железнодорожный хаб, он очень нужен россиянам, у них слюнки текут, когда они о нем думают. Поэтому и решили говорить о перемирии", – сказал он.

РЕКЛАМА

Гетьман считает, что вместо согласия на российскую инициативу Украина могла бы предложить встречное перемирие на других направлениях, например возле Харькова или Запорожья, чтобы украинские военные получили возможность укрепить позиции.

Гетьман призвал не доверять российским предложениям

По мнению майора запаса ВСУ, российская сторона может использовать перемирие как военную хитрость для захвата Константиновки. Поэтому Украине важно объяснять партнерам, что такая инициатива не является гуманитарной акцией.

РЕКЛАМА

"Итак, верить россиянам нельзя. Они будут пытаться хитростью захватить Константиновку, но мы не должны на это идти. Мы должны четко объяснять нашим партнерам, что это не гуманитарная акция. Это военная хитрость, и мы не должны на нее поддаваться", – подытожил Гетьман.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия хочет использовать предложение о локальном перемирии в районе Константиновки в Донецкой области для укрепления своих военных позиций, а не для гуманитарных целей. После накопления сил оккупанты могут активизировать наступление на город и попытаться продвинуться в направлении Краматорска и Славянска.