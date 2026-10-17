''Это удачное решение'': Зеленский рассказал, как Украина противодействует реактивным ''Шахедам'', и анонсировал новые меры

Украина успешно использует авиацию для уничтожения российских реактивных "Шахедов": на долю самолетов приходится 55–60 % сбитых целей. В то же время украинская сторона работает над усилением противовоздушной обороны, в частности рассчитывает на новые решения от партнеров и развивает собственное производство.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос OBOZ.UA. Глава государства также пояснил, какие дополнительные средства противовоздушной обороны Украина планирует задействовать для борьбы с российскими беспилотниками.

Как Украина сбивает реактивные "Шахеды"

По словам Зеленского, использование авиации для перехвата реактивных дронов оказалось удачным решением. Сейчас Украина наращивает запасы 20-миллиметровых снарядов для истребителей F-16.

Президент отметил, что Украина уже получает необходимую амуницию благодаря договоренностям с партнерами и дополнительным контрактам. Также он сообщил о новых подтверждениях от союзников относительно дальнейших поставок.

"Сегодня 55–60 % всех сбитых реактивных "Шахедов" приходится на долю авиации. Это удачное решение, оно работает", – подчеркнул Зеленский, поблагодарив украинских военных и партнеров.

Какие еще решения готовятся для противовоздушной обороны

В то же время Украина рассчитывает на внедрение других средств борьбы с реактивными беспилотниками. По словам Зеленского, в ближайшее время должны появиться несколько новых решений от партнеров, в частности более дешевые ракеты, которые уже начинают применяться.

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Кроме того, продолжает работать украинское производство. Президент отметил, что отечественные разработки уже используются, а производство специальных турелей для противовоздушной обороны постепенно наращивается.

"Мы начали их производить, и это уже не единичные экземпляры, а речь идет о десятках, мы будем наращивать их производство", – сообщил Зеленский.

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Получит ли Украина дополнительные ракеты для Patriot

Отвечая на вопрос о возможных поставках ракет для систем Patriot, в частности со стороны Греции, президент не стал раскрывать подробности переговоров с партнерами.

Он сообщил, что в течение последних дней обсуждал с европейскими лидерами возможности новых пакетов противовоздушной обороны, в частности поставки ракет для Patriot.

Зеленский выразил уверенность, что эти переговоры дадут результат, и пообещал сообщить подробности позже – в той части, которую можно будет обнародовать.

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Напомним, Украина усиливает противодействие российским реактивным беспилотникам, задействуя дроны-перехватчики, авиацию, зенитные ракетные комплексы и крупнокалиберные турели. Министр обороны Евгений Хмара также сообщал об успешных результатах применения перехватчиков.

Как писал OBOZ.UA, украинская ПВО использует комплексный подход к уничтожению реактивных "Шахедов". По словам представителя Воздушных сил Юрия Игната, важную роль играют не только турели, но и дроны-перехватчики, авиация и средства радиоэлектронной борьбы.