Украинским военным сейчас очень трудно отражать ежедневные российские атаки. ПВО страны испытывает острую нехватку перехватчиков баллистических ракет для комплексов Patriot – а в приоритетах США Украина с точки зрения усиления противовоздушной обороны занимает не первое место.

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Умышленно или случайно, но затягиванием решений по Patriot Вашингтон оказывает давление на Киев. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

Что сказал президент

Отвечая на вопрос интервьюера о террористических российских обстрелах, в результате которых погибают многие мирные украинцы, Зеленский признал, что защищать население от вражеских ударов на фоне нехватки средств противодействия баллистическим ракетам украинским военным сейчас очень трудно. Ведь в приоритетах действующей администрации президента США, производящей Patriot, эффективные против российских баллистических ракет, – не Украина.

"Это вызов. У нас есть одна большая проблема – это баллистика. У нас дефицит противобаллистических ракет и систем. Мы можем получить их от Соединенных Штатов. Ракеты "Пэтриот". И мы можем получить их от некоторых европейцев и некоторых других стран на разных континентах. Это сложнее. США сосредоточились на Ближнем Востоке и помогают им больше. Но это их выбор", – отметил президент Украины.

Он также не стал отрицать, что с помощью решений об усилении украинской ПВО США так или иначе оказывают давление на Киев.

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"Возможно, это не было задумкой Соединенных Штатов, но все работает именно так", – ответил Зеленский на вопрос интервьюера о том, не считает ли он действия администрации Трампа в части передачи уже закупленных Европой для Украины Patriot своеобразной формой давления.

Как рассказывал OBOZ.UA,Зеленский отреагировал на слова Трампа, который назвал Путина "другом".

Подобные заявления президента самой могущественной страны мира, которая была партнером Украины, больно слышать украинцам, чьи близкие погибли от российских атак.

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