В исследованиях по терроризму можно выделить классическую статью Эндрю Кидда и Барбары Уолтер "Стратегии терроризма" 2006 года. Авторы описывают пять логических моделей, согласно которым насилие в отношении гражданского населения должно привести к политическому результату. Две из них хорошо объясняют удары по киевским мостам.

Видео дня

Первая – изнурение: нас убеждают, что мы будем платить эту цену так долго, что уступить обойдется дешевле. Знакомый нарратив, правда? В эти дни он звучит из уст сторонников "мира любой ценой" синхронно с ударами.

Вторая – запугивание: людям показывают, что государство не способно защитить даже обычную дорогу на работу. Конечный адресат удара при этом – не водитель на мосту. Адресаты – все мы, кто просматривает эти видео и думает, как изменить свои привычные маршруты.

Именно из этого соображения, по замыслу террористов, должны появиться усталость и готовность согласиться на этот самый "мир на любых условиях".

Исследования показывают, что эта стратегия работает плохо. Политолог Макс Абрамс проанализировал 28 группировок, которые Госдеп США считал террористическими, и 42 политические цели, которые они ставили перед собой. Достичь удалось примерно 7% целей; хуже всего дела шли у тех, кто наносил удары преимущественно по гражданскому населению.

Другой политолог Роберт Пейп пришел к такому же выводу о бомбардировках городов: наказание гражданского населения почти никогда не заставляет правительство капитулировать. Американская комиссия, которая в 1945 году изучала последствия бомбардировок Германии, писала, что бомбы угнетали людей, но не влияли на решения властей, ведь действовали законы военного времени.

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Государства, долгое время жившие в условиях террора, выработали несколько правил, как лишить удар желаемого эффекта.

США. С 1970-х годов не идут на уступки террористам, в частности не платят выкупы за заложников. Логика проста: каждая уступка делает следующее нападение более выгодным. Второе правило – неизбежность наказания, даже если оно запоздало. Бен Ладена нашли через десять лет после 11 сентября.

Израиль. Во время Второй интифады, когда взрывы в автобусах и кафе происходили каждую неделю, государство сделало рутину частью обороны. Место взрыва расчищали за считанные часы, автобусные маршруты восстанавливали как можно быстрее, а кафе вновь открывались. Цель заключалась в том, чтобы террористы не увидели картины города, который остановился.

Главные истории дня

Это важный момент, перечитайте еще раз этот абзац выше.

Франция. После терактов 13 ноября 2015 года в Париже, унесших жизни 130 человек, на улицы вывели до десяти тысяч военных в рамках операции "Sentinelle". Режим чрезвычайного положения действовал два года, а затем ключевые полномочия были закреплены в обычном законе. Парижский ответ на бытовом уровне звучал как #JeSuisEnTerrasse: люди демонстративно возвращались на те самые террасы кафе, где стреляли.

Поэтому это может звучать опасно, цинично или просто страшно. Но лучший ответ – чтобы мост как можно скорее снова открыли, ремонтные бригады оставались на нем дольше, чем видео с воронками в ленте, а за каждый такой удар непременно следовало наказание, пусть даже с опозданием.

Весь опыт войн и борьбы с террористами свидетельствует о том, что именно это является эффективным противодействием и лучшей гарантией безопасности. Зато попытки договориться, сдаться, пойти на уступки – ведут к увеличению потерь, усилению давления и поражению.

россия – террористическое государство