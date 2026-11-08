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Цена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в Украине

Мария ДрофичМария Дрофич
Time to read1 мин
9,2 т.
Цена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в Украине
Иллюстративное фото. Источник: росСМИ

Хакерская группа Silent Crow заявила, что получила данные Росстата, согласно которым в войне против Украины погибли 450 100 россиян. По оценкам хакеров, к концу года количество убитых оккупантов может достигнуть 508 799 – 542 708 человек.

О результатах взлома Silent Crow сообщила, ссылаясь на данные информационной системы "Демография" Росстата. Хакеры утверждают, что получили доступ к базам данных со сведениями о переписи населения и причинах смерти граждан до августа 2026 года.

По информации Silent Crow, вследствие войны страна-агрессор потеряла 450 100 военнослужащих убитыми. Группировка отмечает, что за последние 6 месяцев количество новых записей в базе увеличивалось в среднем на 18 280 ежемесячно.

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На основе этих данных хакеры спрогнозировали дальнейший рост потерь. По разным сценариям, к концу 2026 года общее количество погибших может составить от 508 799 до 542 708 человек. Отметим, что независимо подтвердить опубликованные цифры по состоянию на момент публикации невозможно.

Согласно опубликованным Silent Crow данным, наибольшая доля погибших приходится на Приволжский федеральный округ – 21,7%, или около 100 тысяч человек.

При этом 54,9% зафиксированных хакерами потерь приходятся на Донецкую область. Большинство погибших россиян, по данным хакеров, были в возрасте от 30 до 49 лет.

Silent Crow также опубликовала распределение погибших по годам полномасштабной войны:

  • 2022 год – около 19 тысяч погибших;
  • 2023 год – более 42 тысяч;
  • 2024 год – почти 110 тысяч;
  • 2025 год – более 182 тысяч;
  • 2026 год – около 40 тысяч по неполным данным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по данным The Economist, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла от 374 до 770 тысяч военнослужащих убитыми. Вместе с ранеными совокупные потери оккупационных войск составляют от 1,4 до 2,1 млн человек.

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