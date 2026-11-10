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Цены пошли вверх: в оккупированном Крыму набирает обороты дефицит топлива

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
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Цены пошли вверх: в оккупированном Крыму набирает обороты дефицит топлива
В последние дни поставки топлива из материковой России ухудшились. Источник: Российские медиа

В оккупированном Крыму вновь возникли проблемы с поставками бензина и дизельного топлива. На многих автозаправках топлива нет, а его стоимость в последние дни начала расти.

Даже крупные сети АЗС столкнулись с трудностями и вводят собственные топливные карты, отдавая приоритет предприятиям. О ситуации на полуострове сообщил корреспондент "Крым.Реалии".

На крымских АЗС не хватает бензина и дизеля

Дефицит автомобильного топлива наблюдается даже у крупных компаний, представленных на полуострове, в частности "ТЭС" и ATAN. Некоторые сети вводят собственные топливные карты, из-за чего предприятия получают приоритет, а частным лицам становится все сложнее приобрести бензин и дизель.

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Сотрудник одной из АЗС компании ATAN на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Крым.Реалии", что в последние дни поставки топлива из материковой России ухудшились.

"Действительно, с поставками топлива с материка (из соседней РФ – КР) в последние дни стало хуже. Начальство сказало, что это связано с возобновившимися ударами по российским НПЗ. Центральное руководство распорядилось законсервировать некоторые наши АЗС даже в Симферополе – значит, улучшений не ожидают", – сообщил работник.

По его словам, из-за ограничений в крупных сетях выигрывают более мелкие операторы. В частности, компания ATAN обязана перед крымским правительством продавать бензин А-95 по цене 100 рублей за литр, тогда как небольшие компании могут устанавливать значительно более высокую стоимость.

Крымчане жалуются на ежедневное подорожание топлива

В крымском сегменте социальных сетей местные жители сообщают о новом росте цен на бензин. По их словам, стоимость топлива начала повышаться практически каждый день.

Жители Крыма связывают это, в частности, со сложной ситуацией с электроэнергией. Из-за перебоев люди начали активнее покупать топливо для генераторов, чем, по мнению пользователей соцсетей, пользуются некоторые автозаправки.

"Неужели нет никаких госорганов, которые могли бы следить за недобросовестными АЗС. Сейчас в связи со сложной ситуацией с электроэнергией эти АЗС, пользуясь ситуацией, резко начали ежедневно поднимать цены на топливо. Люди начали скупать топливо для генераторов, и цены мгновенно поползли вверх", – пишут жители полуострова.

Таким образом, дефицит топлива на оккупированном полуострове сопровождается ростом цен и усилением конкуренции за доступные запасы бензина.

Как сообщал , в ночь на 9 ноября Силы обороны атаковали Ленинградскую область РФ. В регионе раздавались взрывы, под ударом оказался, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Киришах.

Ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ раздавались взрывы. После них россияне увидели несколько очагов пожаров. В частности, вероятно, под удар попал Афипский НПЗ, способный перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год.

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