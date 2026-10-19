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"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
icon 3,2 т.
"Цвет нации": в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео
В посёлке Радушное Криворожского района Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых. Источник: Коллаж OBOZ.UA/Telegram/Свои. Кривой Рог

В поселке Радушное Криворожского района Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых. Они погибли в результате попадания северокорейской баллистической ракеты в их жилой дом.

Об этом сообщило издание "Свои. Кривой Рог". Более двух месяцев длились ДНК-экспертизы, необходимые для идентификации погибших.

С детьми простились возле местного лицея

На крыльце лицея для погибших детей прозвучал последний звонок, после чего присутствующие почтили их память.

''Цвет нации'': в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео

Прощание с пятью детьми из семьи Вороновых. Источник: Telegram/Свои. Кривой Рог

''Цвет нации'': в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео

Прощание с пятью детьми из семьи Вороновых. Источник: Telegram/Свои. Кривой Рог

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Речь идет о пятерых детях: 16-летней Доминике, 14-летней Виорике, 12-летнем Захарии, 9-летней Федерике и полуторагодовалом внуке Артеме.

''Цвет нации'': в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео

Прощание с пятью детьми из семьи Вороновых. Источник: Telegram/Свои. Кривой Рог

Первая учительница Виорики вспомнила детей теплыми словами и назвала их цветком нации.

"Дети — цвет нации. Они могли бы стать будущим нашей Украины, но остались в наших сердцах как дружная семья. Всегда улыбающиеся. Наконец-то их сердца и души объединятся", — рассказала педагог.

''Цвет нации'': в Днепропетровской области прощаются с пятью детьми из семьи Вороновых, которых убила Россия. Фото и видео

Прощание с пятью детьми из семьи Вороновых. Источник: Telegram/Свои. Кривой Рог

Ранее похоронили родителей и других детей семьи

Еще 3 августа в Радушном прощались с родителями Еленой и Артемом Вороновыми, а также с тремя их детьми – Марком, Азарием Илаем и Эмилией. Судьбу остальных пяти детей и внука устанавливали специалисты с помощью ДНК-тестов.

Родственники вспоминали погибших и рассказывали о боли утраты. Мать маленького Артема рассказала, что навсегда запомнит моменты, проведенные с сыном, а также слова, которыми ей сообщили о его гибели: "У нас больше нет сына".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля российская баллистическая ракета попала в дом многодетной семьи Вороновых в селе Радушное недалеко от Кривого Рога. В результате удара дом был практически полностью разрушен, а судьбу нескольких членов семьи предстояло установить по результатам ДНК-экспертиз.

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