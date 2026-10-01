Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПоддержите бойцов Третьей штурмовой бригады донатом: осталось собрать 70 тыс. грн (€1 400)Марко РубиоРубио приказал иранской делегации покинуть США: всплыли громкие подробности переговоровБанки принимают в украинцев доллары по новому курсуПрежний курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в украинских банках 1 октябряЗа каждый потребленный кВт·ч электроэнергии придется платить 4,32 грнТариф на электроэнергию с 1 октября: у кого суммы в платежках изменятся вдвое и какое решение принял КабминОтключение электроэнергии в Киеве. ИллюстрацияЧто нужно сделать каждому: украинцам дали 5 советов на время отключений светаРоссия ударом по НАН Украины убила ученого Валерия Котенко: его тело нашли под заваламиРоссия ударом по НАН Украины убила ученого Валерия Котенко: его тело нашли под заваламиДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция бояС Днем украинского казачества: подборка красивых поздравленийС Днем украинского казачества: подборка красивых поздравленийЗвезда канала "1+1" Соломия Витвицкая показалась в полный рост после родов в 46 лет. ВидеоЗвезда канала "1+1" Соломия Витвицкая показалась в полный рост после родов в 46 лет. Видео

"Здесь обретается Независимость": Зеленский на видео с фронта поздравил защитников с праздником и отметил их подвиг в войне. Видео

Алексей Лютиков
Алексей Лютиков
Time to read3 мин
icon 10,6 т.
"Здесь обретается Независимость": Зеленский на видео с фронта поздравил защитников с праздником и отметил их подвиг в войне. Видео
Зеленский на видео с фронта поздравил защитников с праздником
Источник: Скриншот

Президент Владимир Зеленский приехал на передовую и поздравил украинских защитников и защитниц. Глава государства отметил подвиг украинских воинов в борьбе против агрессора.

Зеленский подчеркнул, что именно на фронте обретается Независимость Украины. Соответствующее обращение президент опубликовал в Telegram.

День защитников и защитниц Украины

По словам украинского президента, путь к миру пролегает лабиринтами окопов. Также Зеленский подчеркнул, что начало устойчивости всей страны берет именно на фронте.

"Фронт. Здесь обретается Независимость. И путь к миру пролегает этими лабиринтами, такими коридорами. И когда говорим: "Украина держится", то вот начало эта устойчивость берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где Украина есть, потому что у Украины есть защитники, защитницы. Наши воины", – говорится в обращении.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 3,6 т.
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видео
icon 3,6 т.
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 3,4 т.
Россия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина
icon 3,4 т.
Россия начала кампанию по ударам по энергетике Украины: в ISW объяснили цель Путина
OBOZ.UAOBOZ.UA
icon 3,3 т.
ВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные Генштаба
icon 3,3 т.
ВСУ отминусовали еще 1900 оккупантов и сожгли десятки артсистем: данные Генштаба

Также Зеленский поблагодарил военнослужащих, которые стоят на защите жизни и ценностей, а также украинского будущего.

"Благодарю вас. Всем, кто на защите нашей жизни, наших ценностей, украинского права быть и нашего будущего – всего нашего государства. Благодарю всех, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость", – заявил президент.

Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память воинов, которые отдали за Украину самое дорогое – свою жизнь.

"Почитаем их память. Тех, благодаря которым мы сегодня можем жить и строить будущее нашей страны. Бережем память о каждом и каждом. Вечное почтение и благодарность нашим героям", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которая ведет боевые действия на Лиманском направлении. Он встретился с бойцами, вручил воинам государственные награды, а также пообщался с руководством бригады о задачах и необходимых потребностях.

Похожие темы
День защитников и защитницВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться