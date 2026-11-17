В Башкортостане атакован крупный нефтеперерабатывающий комплекс: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео
В ночь на 17 ноября украинские беспилотники массированно атаковали Республику Башкортостан в РФ. Основной целью удара стало предприятие "Газпром нефтехим Салават".
В результате прилетов на территории промышленного предприятия возникло несколько сильных пожаров. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
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