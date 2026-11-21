На фронте погиб Артур Назаров – сумчанин, фотограф, видеограф, участник Революции Достоинства и военнослужащий ВСУ. Жизнь защитника оборвалась 19 ноября 2026 года на восточном направлении.

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О гибели воина сообщила представитель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области на своей странице в Facebook. Она рассказала о его участии в Революции Достоинства, боевом пути и работе фотографом, которая помогла сохранить свидетельства важных событий новейшей истории Украины.

Путь через Майдан

Во время Революции Достоинства Назаров работал фотографом на Майдане в Киеве. Он документировал противостояния, штурмы и человеческие потери, в частности снимал ротацию снайперов. Сам Артур также получил ранение.

"Я не понимаю своей отваги тогда. Когда ты прошел войну, когда ты понимаешь, как быстро тебя могут убить – и тогда, когда мы шли против пуль со щитами, по сути, из амуниции не было ничего. Но мы не боялись", – рассказывал он в интервью Суспильному за несколько дней до полномасштабного вторжения.

В 2014–2015 годах Назаров добровольцем воевал на востоке Украины. Параллельно фотографировал события на передовой, а также сотрудничал с редакцией газеты "Панорама" над мемориальным проектом "Слава Героям", посвященным погибшим в АТО уроженцам Сумщины.

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В 2016 году в Сумах состоялась выставка фотографий Артура Назарова под названием "Пробуждение нации". Его работы отражали события, свидетелем и непосредственным участником которых он был.

Возвращение в войска

После начала полномасштабного вторжения России Назаров снова присоединился к обороне Украины. По информации Сумского городского совета, он служил в составе 150-го батальона ВСУ.

В первые дни вторжения Артур организовал в Сумах группу "Горячие бармены". Ее участники изготавливали коктейли Молотова, занимались разведкой и аэроразведкой. Также выполняли задачи по обеспечению военных топливом.

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"25 числа мне уже была поставлена первая задача, я позвонил другу, он заехал за мной – и мы начали перевозить топливо для бронетехники. Брали в точке А и везли "на передок", где ребята защищали артягу, где были первые боевые столкновения", – вспоминал Назаров в интервью Суспільному в ноябре 2022 года.

Во время одного из выездов участники группы столкнулись с вражеской колонной и вступили в бой. Из 12 украинских бойцов четверо погибли.

В апреле 2023 года Артур Назаров получил награду "Защитник Украины. Герой города Сумы".

В свободное от военной службы время Назаров увлекался сапбордингом. В августе 2025 года он организовал в Сумах праздник Холи на сап-досках.

После гибели воина остались жена и две маленькие дочери.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. К сожалению, есть погибший и пострадавшие.