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В Днепре число жертв удара РФ по вокзалу выросло до 15 человек: город обесточен из-за вражеских атак

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
78
В Днепре число жертв удара РФ по вокзалу выросло до 15 человек: город обесточен из-за вражеских атак
Место поражения. Источник: ГСЧС Украины.

В больнице умер 40-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. Общее число жертв этого акта террора достигло 15 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Город обесточен, поврежденная обстрелами энергосистема не выдерживает нагрузок. 

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