В Днепре число жертв удара РФ по вокзалу выросло до 15 человек: город обесточен из-за вражеских атак
В больнице умер 40-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. Общее число жертв этого акта террора достигло 15 человек.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Город обесточен, поврежденная обстрелами энергосистема не выдерживает нагрузок.
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