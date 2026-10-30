В Днепре число жертв удара РФ по вокзалу выросло до 15 человек: город обесточен из-за вражеских атак

В больнице умер 40-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. Общее число жертв этого акта террора достигло 15 человек.

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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Город обесточен, поврежденная обстрелами энергосистема не выдерживает нагрузок.

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