В Днепре в результате российской атаки погиб человек. Жертвой вражеского удара стал 33-летний мужчина.

Видео дня

Он работал охранником на одном из предприятий. О гибели мужчины сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о погибшем

По данным ОГА, в результате вражеской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина.

Он работал охранником на одном из предприятий.

На данный момент это первая известная информация о погибшем в результате этой атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, днем в понедельник, 28 сентября, российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар. Известно о трех погибших и 18 пострадавших.

РЕКЛАМА