В Днепре в результате российского нападения погиб мужчина: первые подробности
В Днепре в результате российской атаки погиб человек. Жертвой вражеского удара стал 33-летний мужчина.
Он работал охранником на одном из предприятий. О гибели мужчины сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.
Что известно о погибшем
По данным ОГА, в результате вражеской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина.
Он работал охранником на одном из предприятий.
На данный момент это первая известная информация о погибшем в результате этой атаки.
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Как сообщал OBOZ.UA, днем в понедельник, 28 сентября, российская оккупационная армия атаковала центр Днепра. Удар пришелся по бизнес-центру, там возник пожар. Известно о трех погибших и 18 пострадавших.
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