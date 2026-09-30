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В Днепре в результате российского нападения погиб мужчина: первые подробности

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read1 мин
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В Днепре в результате российского нападения погиб мужчина: первые подробности
В результате вражеской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина

В Днепре в результате российской атаки погиб человек. Жертвой вражеского удара стал 33-летний мужчина.

Он работал охранником на одном из предприятий. О гибели мужчины сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно о погибшем

По данным ОГА, в результате вражеской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина.

Он работал охранником на одном из предприятий.

На данный момент это первая известная информация о погибшем в результате этой атаки.

В Днепре в результате российского нападения погиб мужчина: первые подробности

Вибухи в Дніпрі 30 вересня 2026

Источник: Скриншот

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