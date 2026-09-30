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В ГПСУ рассказали, в какой области чаще всего берут оккупантов в плен

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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В ГПСУ рассказали, в какой области чаще всего берут оккупантов в плен
Украинские пограничники. Иллюстративное фото
Источник: Пресс-служба ГПСУ

Харьковская область остается одним из направлений, где Силы обороны чаще всего берут российских оккупантов в плен. Здесь захватчики пытаются продвинуться и расширить зону контроля

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, передает "Укринформ". Он подчеркнул, что наиболее активно российские войска на этой неделе действовали также на Покровском и Лиманском направлениях.

"В плен в настоящее время чаще всего удается брать оккупантов в пределах Харьковской области во время попыток врага расширить свою зону контроля", – сообщил Демченко.

Он добавил, что за прошедшую неделю пограничники уничтожили 450 российских военных, еще 420 оккупантов получили ранения. Четырех военнослужащих РФ украинские защитники взяли в плен.

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В ГПСУ рассказали, в какой области чаще всего берут оккупантов в плен

Карта

Источник: deepstatemap.live

Какова ситуация в приграничных областях

Представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп непосредственно в пределах границы не фиксировалось. Однако в течение более длительного периода такая активность противника периодически наблюдалась в Сумской области.

Кроме того, на этой неделе российские войска наиболее активно пытались наступать и продвигаться на Покровском и Лиманском направлениях на востоке Украины.

В Харьковской области, в частности в Вовчанской общине, а также в Шосткинском районе Сумской области российские войска пытались продвигаться небольшими пехотными группами. Их действиям предшествовали интенсивные обстрелы украинских позиций.

В ГПСУ рассказали, в какой области чаще всего берут оккупантов в плен

Карта

Источник: deepstatemap.live

Демченко добавил, что для поддержки наступательных действий противник применяет артиллерию, авиацию и значительное количество беспилотников. Таким образом российские военные пытаются нанести удары по позициям Сил обороны, в частности по подразделениям ГПСУ.

Напомним, на одном из оперативных направлений у границы с Россией бойцы 3-го полка Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен российского разведчика. Перед этим оккупант с помощью дрона разрабатывал маршрут для прохождения и сосредоточения сил РФ.

Как писал OBOZ.UA, по состоянию на сентябрь 2026 года каждый десятый российский военнопленный в Украине является иностранцем. По данным проекта "Хочу жить", среди военнослужащих армии РФ, попавших в плен, есть граждане 55 стран мира.

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