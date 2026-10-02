Во Франции началась подготовка украинских пилотов на истребителях Rafale: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояБез семерых игроков. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийБез семерых игроков. Украина – Северная Ирландия: все подробности матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – Фьюри"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова"Война нас не сломила": история юного барабанщика из Мариуполя Кирилла Кущенко вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината АхметоваВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с СиморозомВСУ умеют наступать, но сейчас нам нужно быть осторожными. Интервью с Симорозом50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладательИллюстрация. ГороскопОбладают даром предвидения будущего: астрологи назвали 5 знаков зодиака"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика"Хотел не видеть этого": российский чемпион мира заявил, что ему было стыдно во время боя Усика"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и ОрбанаНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. ФотоНе Евдокименко: внучка Софии Ротару выгуляла образ за более чем 1 млн 600 тыс. грн на Неделе моды и назвалась ненастоящей фамилией. Фото

Во Франции началась подготовка украинских пилотов на истребителях Rafale: что известно

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 357
Во Франции началась подготовка украинских пилотов на истребителях Rafale: что известно
Франция готовит украинских пилотов
Источник: defence-ua.com

Франция приступила к подготовке первых украинских пилотов для полетов на истребителях Rafale. Обучение проходит на фоне переговоров между Парижем и Киевом о возможной передаче Украине французских самолетов.

В то же время сроки и условия будущей передачи истребителей пока остаются неопределенными. Об этом сообщает Le Parisien.

Франция готовит украинских пилотов

Министр-делегат по делам Европы Бенджамен Аддад заявил, что Париж уже запустил учебную программу для украинских военных летчиков. По его словам, Франция ведет переговоры с Киевом о поставке истребителей Rafale, которыми будут управлять украинские, а не французские пилоты.

Подготовка военных летчиков проходит по традиционной схеме Военно-воздушных сил. Сначала пилоты тренируются на легких учебных самолетах Grob G-120TP, затем переходят на реактивные Dornier Alpha Jet и только после этого осваивают сложные истребители.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,6 т.
Украина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видео
icon 15,6 т.
Украина нанесла удар по нефтяным объектам в Самарской и Волгоградской областях: Зеленский раскрыл подробности операции. Фото и видео
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 8,0 т.
"Россия пытается превратить зиму в оружие": Европарламент по инициативе Порошенко обсудит атаки РФ на критически важную инфраструктуру Украины и ситуацию в Олешках
icon 8,0 т.
"Россия пытается превратить зиму в оружие": Европарламент по инициативе Порошенко обсудит атаки РФ на критически важную инфраструктуру Украины и ситуацию в Олешках
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 6,7 т.
Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото
icon 6,7 т.
Рейс "Дубай – могила": в ГУР идентифицировали российского наемника из Сьерра-Леоне, ликвидированного в Украине. Фото

Первые четыре Rafale Украина может получить сразу после завершения этого учебного курса.

Что известно о предстоящей передаче Rafale

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", которая предусматривает приобретение 16 истребителей Rafale и вооружения к ним.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый из этих самолетов должен совершить полет в украинском воздушном пространстве уже в 2028–2029 годах.

Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

Соглашение пока остается неопределенным

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект по-прежнему окутан неопределенностью. На данный момент между сторонами ещё не подписан окончательный контракт, а сроки 2028–2029 годов являются сжатыми с учётом текущих производственных мощностей Dassault Aviation, которые составляют около трёх самолётов в месяц.

Также пока неизвестны стоимость и структура финансирования будущего соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, после заседания "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящем укреплении украинской военной авиации французскими истребителями Rafale. По его словам, первые самолеты этого типа должны поступить в Украину в 2028–2029 годах.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше согласились модернизировать собственные самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно — расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо совместно с партнерами из "Коалиции желающих".

Похожие темы
Война в УкраинеВоенная помощь Украинеистребитель RafaleФранция
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться