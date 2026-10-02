Во Франции началась подготовка украинских пилотов на истребителях Rafale: что известно

Франция приступила к подготовке первых украинских пилотов для полетов на истребителях Rafale. Обучение проходит на фоне переговоров между Парижем и Киевом о возможной передаче Украине французских самолетов.

Видео дня

В то же время сроки и условия будущей передачи истребителей пока остаются неопределенными. Об этом сообщает Le Parisien.

Франция готовит украинских пилотов

Министр-делегат по делам Европы Бенджамен Аддад заявил, что Париж уже запустил учебную программу для украинских военных летчиков. По его словам, Франция ведет переговоры с Киевом о поставке истребителей Rafale, которыми будут управлять украинские, а не французские пилоты.

Подготовка военных летчиков проходит по традиционной схеме Военно-воздушных сил. Сначала пилоты тренируются на легких учебных самолетах Grob G-120TP, затем переходят на реактивные Dornier Alpha Jet и только после этого осваивают сложные истребители.

Первые четыре Rafale Украина может получить сразу после завершения этого учебного курса.

Что известно о предстоящей передаче Rafale

В июле Франция и Украина объявили о заключении "дорожной карты", которая предусматривает приобретение 16 истребителей Rafale и вооружения к ним.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, первый из этих самолетов должен совершить полет в украинском воздушном пространстве уже в 2028–2029 годах.

Кроме того, подписанное в ноябре 2025 года письмо о намерениях предусматривает возможное расширение заказа до 100 истребителей в течение следующего десятилетия.

РЕКЛАМА

Соглашение пока остается неопределенным

В то же время аэрокосмические аналитики отмечают, что проект по-прежнему окутан неопределенностью. На данный момент между сторонами ещё не подписан окончательный контракт, а сроки 2028–2029 годов являются сжатыми с учётом текущих производственных мощностей Dassault Aviation, которые составляют около трёх самолётов в месяц.

Также пока неизвестны стоимость и структура финансирования будущего соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, после заседания "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предстоящем укреплении украинской военной авиации французскими истребителями Rafale. По его словам, первые самолеты этого типа должны поступить в Украину в 2028–2029 годах.

Главные истории дня

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше согласились модернизировать собственные самолеты МиГ-29 для последующей передачи этих истребителей Украине, но при одном условии. А именно — расходы на модернизацию будет нести либо сама Украина, либо совместно с партнерами из "Коалиции желающих".