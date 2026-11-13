В FT подсчитали, сколько солдат потеряет армия Путина до конца года

Число российских военных, погибших в войне против Украины, к августу достигло примерно 550 тысяч человек. Эти данные содержатся в массиве информации Росстата, который проанализировало издание Financial Times после кибератаки на российскую статистическую службу.

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По расчетам журналистов, если темпы смертности, зафиксированные в январе, сохранятся в течение года, к концу декабря число погибших может вырасти до 650 тысяч. Об этом пишет Financial Times.

Сколько российских военных погибло в войне против Украины

По данным Росстата, которые проанализировала FT, около 410 тысяч смертей непосредственно связаны с войной. Еще 12 тысяч погибших журналисты установили по статусу военнослужащего, возрасту и месту смерти.

Кроме того, в подсчеты включили 42 тысячи смертей мужчин призывного возраста, упомянутых в материалах судебных разбирательств. Речь идет о случаях, когда родственники не могли найти тело погибшего.

В то же время реальное число жертв, вероятно, выше из-за задержек с регистрацией смертей. В частности, в 2026 году продолжали оформлять документы о людях, погибших во время битвы за Мариуполь в 2022 году.

Больше всего смертей зафиксировали под Авдеевкой и Покровском

Данные Росстата свидетельствуют об особенно высокой смертности во время отдельных боев в Украине. Около 120 тысяч погибших, то есть треть от общего числа зарегистрированных смертей, приходится на район Авдеевки и Покровска.

Еще 48 тысяч смертей зафиксировали в соседнем Бахмутском районе. По оценке журналистов, бои за каждый из этих городов по отдельности были кровопролитнее, чем вторжение СССР в Афганистан, продолжавшееся с 1979 по 1989 год.

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Средний возраст погибших российских военнослужащих вырос

Анализ также показал, что за годы полномасштабной войны российская армия постарела. В 2025 году средний возраст погибшего военного составлял 40 лет, тогда как в первый год войны этот показатель равнялся 34 годам.

Самой многочисленной возрастной группой среди погибших стали мужчины от 35 до 44 лет – на них пришлось 158 тысяч смертей. В то же время доля военнослужащих в возрасте 18–24 лет сокращается с начала войны и составляет около 10% от общего числа погибших.

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Среди погибших более 4 тысяч иностранцев

В данных Росстата FT также обнаружила информацию о 4141 иностранце, погибшем во время участия в войне на стороне России.

Больше всего среди них граждан Узбекистана – 807 человек, и Таджикистана – 598. Среди стран Латинской Америки лидирует Колумбия, где зафиксировали 98 погибших.

В Африке больше всего смертей приходится на граждан Нигерии, Камеруна и Египта – в общей сложности 127 человек. Также в базе есть данные о гибели 44 граждан Непала, 20 граждан Бангладеш и 10 граждан Индии.

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Что еще обнаружили в данных Росстата

Похищенные данные позволили оценить и смертность от коронавируса в России. По информации Росстата, в 2021 году от COVID-19 умерли около 457 тысяч россиян. Это в 2,5–3 раза больше, чем в Великобритании и странах Европейского союза.

Кроме того, с 2021 года в России около 85 тысяч человек умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ. Из них 14 тысяч смертей пришлись на 2025 год. Для сравнения, в Северной Америке, Западной и Центральной Европе за весь 2025 год от тех же причин умерли менее 10 тысяч человек.

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Что известно о взломе Росстата

О взломе Росстата группировки Silent Crow и "Киберпартизаны BY" сообщили 1 ноября. По утверждению хакеров, им удалось получить около 23 терабайт информации.

Структуру похищенной базы проверило агентство Bloomberg. Оно не обнаружило признаков подделки, однако не смогло подтвердить подлинность всего массива данных с помощью криптографических методов. Росстат признал факт кибератаки, но опроверг, что злоумышленники получили защищенную информацию.

Ранее The Economist на основе этих данных спрогнозировал, что за весь 2026 год в войне погибнут около 230 тысяч россиян. Это может стать самым высоким годовым показателем за весь период войны. Также издание приводило оценку Silent Crow, согласно которой по состоянию на 28 августа погибли 504 тысячи российских военнослужащих с учетом задержек регистрации смертей.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 12 ноября украинские воины вычеркнули еще 2 590 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 618 920 человек.