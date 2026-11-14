В Генштабе рассказали об ударе по "сердцу" российской нефтяной отрасли и аэродрому "Липецк-2"

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Появился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонПоявился прогноз на бой Александр Усик – Майк ТайсонГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийСША впервые подняли вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на выход из Донбасса, – ЗеленскийКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все раскладыКак Украине выйти на Евро-2028 через Лигу наций. Все расклады24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видео24-летний защитник уничтожил реактивный дрон пулеметной очередью: момент попал на видеоВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеСенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении StarshieldСенаторы США требуют доступа к переписке Маска с Белым домом и Пентагоном об ограничении Starshield"Работа как в сказке": в Германии ищут жильца для 850-летней башни. Фото"Работа как в сказке": в Германии ищут жильца для 850-летней башни. ФотоРоссия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробностиРоссия атаковала Киев и область: есть повреждения. Все подробностиРазрушенное здание, обломки и ноутбук Acer на переднем планеУкраинка сдала ноутбук в ремонт, но его уничтожила российская ракета: суд вынес неожиданное решение по делу против Comfy
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Генштабе рассказали об ударе по "сердцу" российской нефтяной отрасли и аэродрому "Липецк-2"

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
63
В Генштабе рассказали об ударе по "сердцу" российской нефтяной отрасли и аэродрому "Липецк-2"
Одной из целей украинских военных стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара". Источник: Генштаб.

Силы обороны Украины 13 ноября нанесли удары по двум важным объектам российской военной и нефтяной инфраструктуры. Под удар попали линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" в Самарской области и военный аэродром "Липецк-2" в Липецкой области РФ.

О результатах поражения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. После атаки на территории объекта возник пожар, охвативший несколько резервуаров с нефтью.

Одной из целей украинских военных стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", расположенная вблизи поселка Просвет Самарской области. Эта станция играет важную роль в функционировании российской нефтяной отрасли. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России. На объекте нефть смешивают и формируют экспортную марку Urals.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
34,1 т.
Силы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – Генштаб
34,1 т.
Силы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – Генштаб
София ЗакревскаяСофия Закревская
24,0 т.
"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии
24,0 т.
"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
10,2 т.
Оккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбить
10,2 т.
Оккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбить

На Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта РФ. Именно поэтому поражение инфраструктуры станции может повлиять на одно из ключевых направлений финансирования российской агрессии против Украины.

Также Генеральный штаб подтвердил результаты удара по российскому военному аэродрому "Липецк-2", расположенному в Липецкой области. Там базируется военная авиация РФ.

В результате атаки 13 ноября был поражен ангар для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Силы обороны продолжают систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России и финансирование ее войны против Украины. Такие действия осуществляются в рамках права Украины на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что крупнейший нефтяной узел России – линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", расположенная в поселке Просвет Самарской области, получила значительные разрушения в результате атак беспилотников. До десяти резервуаров с нефтью полностью уничтожены огнем, также серьезно пострадала сопутствующая инфраструктура.

Похожие темы
Война в УкраинеПотери России в войне с УкраинойГенеральный штаб ВСУЛипецкСамаранефтьНПЗ
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!