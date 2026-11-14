В Генштабе рассказали об ударе по "сердцу" российской нефтяной отрасли и аэродрому "Липецк-2"

Силы обороны Украины 13 ноября нанесли удары по двум важным объектам российской военной и нефтяной инфраструктуры. Под удар попали линейная производственно-диспетчерская станция "Самара" в Самарской области и военный аэродром "Липецк-2" в Липецкой области РФ.

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О результатах поражения сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. После атаки на территории объекта возник пожар, охвативший несколько резервуаров с нефтью.

Одной из целей украинских военных стала линейная производственно-диспетчерская станция "Самара", расположенная вблизи поселка Просвет Самарской области. Эта станция играет важную роль в функционировании российской нефтяной отрасли. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России. На объекте нефть смешивают и формируют экспортную марку Urals.

На Urals приходится до половины всего нефтяного экспорта РФ. Именно поэтому поражение инфраструктуры станции может повлиять на одно из ключевых направлений финансирования российской агрессии против Украины.

Также Генеральный штаб подтвердил результаты удара по российскому военному аэродрому "Липецк-2", расположенному в Липецкой области. Там базируется военная авиация РФ.

В результате атаки 13 ноября был поражен ангар для хранения специальной техники, предназначенной для обслуживания самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

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Силы обороны продолжают систематически наносить удары по объектам, обеспечивающим военный потенциал России и финансирование ее войны против Украины. Такие действия осуществляются в рамках права Украины на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что крупнейший нефтяной узел России – линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара", расположенная в поселке Просвет Самарской области, получила значительные разрушения в результате атак беспилотников. До десяти резервуаров с нефтью полностью уничтожены огнем, также серьезно пострадала сопутствующая инфраструктура.

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