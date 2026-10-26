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В Генштабе рассказали об ударе по заводу "Энергия" в Ельце и уточнили результаты поражения еще нескольких предприятий

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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В Генштабе рассказали об ударе по заводу "Энергия" в Ельце и уточнили результаты поражения еще нескольких предприятий
В Генштабе заявили о продолжении ударов по военным целям РФ

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября поразили цех по производству элементов питания для российского вооружения на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области РФ. На территории завода возник пожар.

Также подтверждены результаты предыдущих ударов по предприятию "Протон-Электротекс", месту запуска ударных беспилотников в районе Донецка и комбинату "Тольяттикаучук". Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Удар по заводу "Энергия" в Ельце

25 октября и в ночь на 26 октября украинские военные поразили цех по производству элементов питания для средств поражения противника на предприятии "Энергия" в городе Елец Липецкой области России. После удара на территории предприятия возник пожар.

В Генштабе отметили, что поражение осложняет российской армии производство источников питания для ракет, управляемых авиабомб и другого вооружения.

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"Энергия" является единственным производителем батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб. Также предприятие производит батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.

Что известно о результатах удара по "Протон-Электротекс"

По результатам поражения, произошедшего 23 октября, подтверждено уничтожение основного цеха по производству микросхем на предприятии "Протон-Электротекс" в городе Орел Орловской области РФ.

Также повреждены здание и серверы предприятия. В Генштабе подчеркнули, что это затрудняет противнику производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми Россия атакует украинские города.

В районе Донецка повреждены объекты для подготовки ударных дронов

Также подтверждены результаты поражения 23 октября места хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников в районе Донецка.

По данным Генштаба, повреждены три здания, которые использовали для подготовки и снаряжения ударных БпЛА, а также одна пусковая рейка.

Поражение этих объектов снижает возможности противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру беспилотниками различных модификаций.

Удар по комбинату "Тольяттикаучук"

24 октября Силы обороны Украины поразили комбинат "Тольяттикаучук" в городе Тольятти Самарской области РФ.

В результате удара повреждены технологический трубопровод, две установки по производству бутилкаучука и одна ректификационная установка.

Как отметили в Генштабе, это влияет на цепочку производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

В Генштабе заявили о продолжении ударов по военным целям РФ

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что Силы обороны Украины поражают военные объекты противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава ООН.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", – отметили в Генштабе.

В Генштабе рассказали об ударе по заводу ''Энергия'' в Ельце и уточнили результаты поражения еще нескольких предприятий

Публикация. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, удары Сил обороны по ряду важных для российской "оборонки" заводов позволяют предположить: украинские воины начали новую ударную кампанию. В ее рамках будут выводиться из строя именно производства, без которых России будет значительно сложнее или даже невозможно быстро восстанавливать свои арсеналы вооружений. Исходя из уже пораженных стратегических российских заводов можно предположить, куда украинские дроны и ракеты полетят дальше. 

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