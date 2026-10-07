В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС ''Самара'' и ГПЗ ''Астраханский'': что известно

Стали известны новые подробности о последствиях поражения российских ЛВДС "Самара" и газоперерабатывающего завода "Астраханский". Оба объекта задействованы в обеспечении потребностей российской армии.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве уточнили данные о повреждениях объектов на территории РФ.

После поражения ЛВДС "Самара" 2 октября в Просвете Самарской области подтверждено повреждение одиннадцати резервуаров РВС-20000, трёх резервуаров РВСПК-50000, а также участка трубопроводов и станции автоматизированной разливки нефтепродуктов.

ЛВДС "Самара" — производственный объект и крупный узел приема, хранения и смешивания нефти. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ.

Здесь смешивают высоко- и низкосернистую нефть с различных месторождений, чтобы сформировать экспортный сорт Urals. На него приходится до 50 % общего объема нефтяного экспорта РФ. Предприятие также участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

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В результате поражения газоперерабатывающего завода "Астраханский" 4 октября в Астраханской области РФ были повреждены элементы двух установок очистки газа — У-172 и У-272, а также блок вторичной перегонки У-1.731.

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире производителей газовой серы, которую используют в процессах нитрования при изготовлении взрывчатых веществ и пороха.

Проектная мощность предприятия составляет до 12 млрд кубометров пластового газа в год, а годовое производство технической серы — до 3,5 млн тонн. Это около 50% всего российского производства. Завод также задействован в обеспечении армии РФ.

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В Генштабе заявили, что поражение таких объектов российского агрессора является реализацией Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. По словам военных, цель этих действий — снижение военно-экономического потенциала РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после поражения ЛВДС "Самара" в России загорелись восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. По данным мониторингового Telegram-канала Supernova+, были также повреждены отдельные участки трубопроводов и насосная станция. Предварительно канал оценивал общую стоимость утраченных активов примерно в $200 млн — вместе с нефтью, которая могла находиться в резервуарах на момент поражения.