В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС ''Самара'' и ГПЗ ''Астраханский'': что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоИллюстрация - письменный договор о долгеМужчина скончался, оставив долг в размере более 350 тыс. грн: придется ли семье возвращать кредит банкуИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзникахВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзниках

В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС "Самара" и ГПЗ "Астраханский": что известно

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 519
В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС "Самара" и ГПЗ "Астраханский": что известно
Пострадавшие объекты используются для обеспечения нужд российской армии. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Стали известны новые подробности о последствиях поражения российских ЛВДС "Самара" и газоперерабатывающего завода "Астраханский". Оба объекта задействованы в обеспечении потребностей российской армии.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. В ведомстве уточнили данные о повреждениях объектов на территории РФ.

После поражения ЛВДС "Самара" 2 октября в Просвете Самарской области подтверждено повреждение одиннадцати резервуаров РВС-20000, трёх резервуаров РВСПК-50000, а также участка трубопроводов и станции автоматизированной разливки нефтепродуктов.

В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС ''Самара'' и ГПЗ ''Астраханский'': что известно

Горят резервуары с нефтью на ЛВДС "Самара" в России. Источник: Telegram Supernova+

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,1 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
icon 15,1 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
icon 9,3 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
В Генштабе уточнили результаты поражения ЛВДС ''Самара'' и ГПЗ ''Астраханский'': что известно

Источник: Telegram Supernova+

ЛВДС "Самара" — производственный объект и крупный узел приема, хранения и смешивания нефти. Сюда по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ.

Здесь смешивают высоко- и низкосернистую нефть с различных месторождений, чтобы сформировать экспортный сорт Urals. На него приходится до 50 % общего объема нефтяного экспорта РФ. Предприятие также участвует в обеспечении потребностей вооруженных сил России.

В результате поражения газоперерабатывающего завода "Астраханский" 4 октября в Астраханской области РФ были повреждены элементы двух установок очистки газа — У-172 и У-272, а также блок вторичной перегонки У-1.731.

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в мире производителей газовой серы, которую используют в процессах нитрования при изготовлении взрывчатых веществ и пороха.

Проектная мощность предприятия составляет до 12 млрд кубометров пластового газа в год, а годовое производство технической серы — до 3,5 млн тонн. Это около 50% всего российского производства. Завод также задействован в обеспечении армии РФ.

В Генштабе заявили, что поражение таких объектов российского агрессора является реализацией Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. По словам военных, цель этих действий — снижение военно-экономического потенциала РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после поражения ЛВДС "Самара" в России загорелись восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. По данным мониторингового Telegram-канала Supernova+, были также повреждены отдельные участки трубопроводов и насосная станция. Предварительно канал оценивал общую стоимость утраченных активов примерно в $200 млн — вместе с нефтью, которая могла находиться в резервуарах на момент поражения.

Похожие темы
Потери России в войне с УкраинойВзрывы в РоссииРоссиянефтьГенеральный штаб ВСУгаз
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться