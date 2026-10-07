В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомМы будем "пахать", защищая Украину, но выстоим. Интервью с ГетьманомОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоОккупанты ударили ракетой по пятиэтажке в Прилуках: погибли 13 человек, среди них дети, десятки раненых. Фото и видеоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИкона моды Пэрис Хилтон надела кепи от украинского бренда за более чем 20 тыс. грн. ФотоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейУкраинский продюсер, которому приписывали роман с Денисенко, признался в тайной влюбленности в актрису-красавицу и почему не может быть с нейЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюЭто конец: "новая любовница Путина" окончательно отказалась передумала идти в суд из-за отстранения от всех турниров по фигурному катаниюВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзникахВ Словакии заявили, что не рассматривают Россию как угрозу, и упомянули о союзникахВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТОВпервые за восемь лет: в Украину прибыли военные представители всех стран НАТО

В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 621
В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса
В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса. Источник: ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о пяти лицах, причастных к незаконным археологическим работам на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о раскопках в районе Херсонеса Таврического и Мирмекия.

Также разведка опубликовала информацию о 14 украинских культурных ценностях, которые были похищены в ходе незаконных экспедиций. Об этом сообщает ГУР, а более подробная информация опубликована на портале War&Sanctions.

Россия незаконно раскапывает Херсонес

По полученным данным, с 2020–2021 годов российская сторона проводит незаконные археологические работы на территории и вблизи Херсонеса Таврического в рамках проекта "Новый Херсонес". В июле 2024 года там открыли историко-археологический парк и музейно-храмовый комплекс с таким же названием.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 15,2 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
icon 15,2 т.
ВСУ ликвидировали пятого за полтора года командира 11-го танкового полка РФ, подчинённые которого причастны к казням украинских пленных
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,4 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
icon 9,4 т.
Россия потеряла почти 1,55 млн солдат: в Генштабе в день рождения Путина пообещали ему место на "свалке истории"
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
icon 9,2 т.
В Сумах в результате вражеского удара погиб работник фармацевтического завода: ранее Россия убила его дочь. Фото
В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

ГУР МО Украины продолжает системную работу

Строительство объектов сопровождалось вмешательством в культурный и археологический слой памятника, часть которого была повреждена или уничтожена.

ГУР обнародовало данные о четырех людях, которых связывают с реализацией проекта:

Наталья Соловьева – директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН;

Иван Есин – директор Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история";

Максим Жукалов – так называемый заместитель губернатора города Севастополя;

Лариса Шепко – профессор кафедры всемирной истории "Донецкого государственного университета".

Среди упомянутых лиц – Надежда Милихина, сотрудница Института истории материальной культуры РАН. Она была заместительницей российского археолога Александра Бутягина во время незаконной Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа в оккупированном Крыму.

В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

Лица, связанные с незаконными археологическими работами. Источник: Скриншот

В 2024 году Бутягину было предъявлено подозрение в незаконном повреждении объекта культурного наследия, а в 2026 году его переквалифицировали на нарушение законов и обычаев войны. В конце 2025 года его задержали в Польше, а в апреле 2026-го передали России в рамках обмена заключенными.

Разведка обнародовала перечень артефактов

Кроме того, разведывательное ведомство обнародовало информацию о 14 культурных ценностях, которые, по данным разведки, были похищены во время экспедиции с территории древнего города Мирмекий.

Среди них – монета боспорского царя Савромата II, датированная 180–196 годами н. э., и чернолаковый одноручный канфар, созданный в 370–350 годах до н. э.

В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

14 культурных ценностей, похищенных во время экспедиции. Источник: Скриншот

В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

14 культурных ценностей, похищенных во время экспедиции. Источник: Скриншот

В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

14 культурных ценностей, похищенных во время экспедиции. Источник: Скриншот

"ГУР Минобороны Украины продолжает системную работу по противодействию попыткам государства-агрессора присвоить украинское культурное наследие и переписать историю", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, ранее ГУР обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Это компании, которые входят в состав или находятся под управлением холдинга "Росэлектроника" российской госкорпорации "Ростех".

Похожие темы
Война в УкраинеГлавное управление разведкихищениямонетырусскиеИсторияУкраинаРоссияНовости Крыма
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться