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В ГУР раскрыли данные о предприятиях, вовлеченных в создание российского аналога Starlink

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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В ГУР раскрыли данные о предприятиях, вовлеченных в создание российского аналога Starlink
Терминал российской спутниковой связи "Рассвет". Источник: компания "Бюро 1440"

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало подробную информацию о десятках российских и белорусских предприятий, вовлеченных в создание российского аналога Starlink. Разведке удалось собрать информацию почти о полусотни предприятий.

В кооперацию по производству вовлечены IT-компании, производители микроэлектроники, научные центры, а также структуры "Роскосмоса" и Минобороны РФ. Об этом говорится на портале War&Sanctions.

Архитектура проекта

Проект "Рассвет" задуман как комплексная система, включающая низкоорбитальную спутниковую группировку, наземную инфраструктуру управления, шлюзовые станции, а также абонентские терминалы для стационарных и подвижных объектов.

Главный исполнитель – ООО "Бюро 1440", входящее в IT-конгломерат "ИКС Холдинг". Предприятия холдинга поставляют ключевые компоненты, производят солнечные панели, печатные платы, электронные модули и абонентское оборудование.

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Также украинская разведка установила, что "Роскосмос" и смежные предприятия отвечают за создание и адаптацию ракет-носителей, разгонных блоков и электрореактивных двигателей, а также за подготовку к запуску. Непосредственным куратором проекта со стороны "Роскосмоса" выступает глава корпорации Дмитрий Баканов.

Структуры Министерства обороны РФ обеспечивают эксплуатацию космодрома и интеграцию системы в военную связь. Одним из ключевых инвесторов разработки и создания системы выступает банк ВТБ.

Использование в военных целях

В ГУР подчеркивают, что "Рассвет" разрабатывается в первую очередь как военная система связи. В перспективе российский оборонный комплекс планирует использовать ее для обеспечения стратегической связи и управления войсками, управления ударными платформами и применения беспилотных систем, дооснащения абонентскими терминалами командно-штабных машин, в частности, ОТРК "Искандер-М".

Запланированное покрытие системы охватывает прежде всего территорию Украины и стран ЕС. В случае достижения достаточного уровня покрытия Москва сможет применять систему в рамках гибридных актов агрессии против других государств.

Пробелы в санкционном режиме

Несмотря на очевидное стратегическое и военное назначение проекта, 23 из 49 выявленных предприятий и учреждений, включая сам "Роскосмос", до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран международной коалиции.

В разведке отмечают необходимость немедленного усиления международного давления. В ведомстве призвали консолидировать усилия по блокированию поставок технологий, микроэлектроники, оборудования и программного обеспечения, внести все задействованные в проекте структуры в международные "черные списки", ввести полный запрет на сотрудничество с ними для иностранных государств, банков и бизнеса с обеспечением жесткого контроля и ответственности за нарушения.

В ГУР раскрыли данные о предприятиях, вовлеченных в создание российского аналога Starlink

В ГУР раскрыли данные о предприятиях, вовлеченных в создание аналога Starlink. Источник: ГУР МО Украины

Напомним, российская спутниковая сеть "Рассвет" становится следующим ключевым технологическим вызовом для Украины и всей Европы. Россия активно продвигает новый этап технологической гонки.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает развертывать собственную низкоорбитальную спутниковую систему связи "Рассвет", которую позиционирует как аналог Starlink. В июле 2026 года РФ запустила вторую партию аппаратов, после чего их общее количество на орбите достигло около 40.

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