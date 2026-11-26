Утром 26 ноября российская террористическая армия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове. Попадание было зафиксировано в Новобаварском районе.

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Вследствие обстрела в квартирах возник пожар. Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

Что известно об атаке

По информации городской власти, после попадания вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе возник пожар. Терехов уточнил, что горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях.

По состоянию на 5:45 утра было известно о трех пострадавших. Кроме того, еще одно попадание беспилотника зафиксировано в Холодногорском районе.

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