В Харькове в результате российской атаки пострадали пятеро человек: произошел пожар. Фото и видео

Ночью российские войска снова били по Харькову. В Основянском районе города вражеский дрон попал в частный дом, там вспыхнул пожар, повреждены еще около 10 домов, хозяйственные постройки и автомобили.

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Пострадали пять человек. О последствиях российских ударов рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о последствиях атаки

Удары по Основянскому району Харькова враг нанес в начале суток 31 октября.

"Зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе Харькова. На месте удара возник пожар", – писал городской голова Харькова Игорь Терехов в 00:32.

Уже через 5 минут он рассказал о том, что удар пришелся на жилой дом.

По состоянию на 01:17 было известно о трех пострадавших. К утру их число выросло до пяти человек.

"Харьков: в результате ночной атаки россиян пострадали 5 человек, возник пожар. Удар вражеского БпЛА пришелся по частному дому в Основянском районе. В результате взрыва загорелись его крыша и надворные постройки на общей площади 300 кв. м. Также повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрела", – отметили в ГСЧС.

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На месте происшествия работали оперативные подразделения и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и коммунальщики.

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Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября оккупанты также ударили по Харькову и пригороду: пострадали пятеро человек, среди них – дети.