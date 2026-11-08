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В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
501
В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры
Последствия ударов войск РФ в Хмельницком

В ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.

Пострадал один человек. О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницком россияне повредили дома

Хмельницкий ночью находился под вражеской атакой.

"В областном центре повреждены частные жилые дома, в многоэтажках выбиты окна. По предварительной информации, один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели также показали жуткие фото с мест попаданий.

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

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В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры

Россия обстреляла Хмельницкий

В ГСЧС добавили, что саперы службы обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области российские террористы продолжают уничтожать объекты энергетической инфраструктуры. В результате очередной атаки более 600 тысяч человек остались без света в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.

Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на работу от генераторов.

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