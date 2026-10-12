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В Хрустальном на Луганщине прогремели взрывы, произошел пожар: под ударом оказалось место дислокации российских войск. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,6 т.
В Хрустальном на Луганщине прогремели взрывы, произошел пожар: под ударом оказалось место дислокации российских войск. Видео
В Луганской области нанесен удар по позициям российских оккупантов

В ночь на 12 октября Силы обороны нанесли удары по военным целям на оккупированной территории Луганской области. Взрывы прогремели в районе населенного пункта Хрустальный: там разразился масштабный пожар.

Были поражены позиции российских захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об атаке

12 октября украинские воины устроили для российских захватчиков в Луганской области жаркую в прямом и переносном смысле ночь.

"Силы обороны наносят массированные удары в районе оккупированного Хрустального в Луганской области. Сообщается о трех очагах возгорания и масштабном пожаре", – сообщили в Exilenova+ около 5 часов утра.

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Пожар в местах попаданий зафиксировали спутники NASA FIRMS.

В Хрустальном на Луганщине прогремели взрывы, произошел пожар: под ударом оказалось место дислокации российских войск. Видео

Пожар зафиксировал сервис NASA FIRMS

"По сообщениям местных жителей, под ударом оказалось место дислокации российских военных", – добавили в Exilenova+.

Результаты поражения устанавливаются.

В Хрустальном на Луганщине прогремели взрывы, произошел пожар: под ударом оказалось место дислокации российских войск. Видео

Хрустальный, Луганская область. Источник: DeepState

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины сокращают количество российских систем для запуска баллистических ракет. В сентябре – начале октября удалось поразить восемь пусковых установок. Три из них были полностью уничтожены.

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