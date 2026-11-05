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В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read1 мин
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В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами
Аварийно-спасательные работы на месте трагедии в Комышевахе. Источник: Скриншот

В поселке Комышуваха Запорожской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на четвертые сутки операции из-под завалов удалось деблокировать тела 42 погибших, в то же время под обломками еще могут находиться 33 человека.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в своем Telegram-канале. Правоохранители продолжают поисковые мероприятия и идентификацию погибших, личности которых пока не удалось установить.

Сколько людей могут оставаться под завалами

По данным полиции, на данный момент ииз-под завалов достали тела 42 погибших. В то же время под разрушенными конструкциями еще могут находиться 33 человека.

В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами

Последствия атаки на Комышуваху. Источник: Скриншот

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В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами

Последствия атаки на Комышуваху. Источник: Скриншот

Также продолжается идентификация тел, которые не удалось опознать. Аварийно-спасательные работы на месте трагедии не прекращаются.

В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами

Последствия атаки на Комышуваху. Источник: Скриншот

Последствия российской атаки на Комышуваху

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли авиаудар по подземной школе в поселке Комышуваха Запорожской области. В момент попадания в здании находились мирные жители, которые пришли туда за гуманитарной помощью.

В Комышувахе деблокировали тела 42 погибших в результате удара РФ: сколько людей может оставаться под завалами

Последствия атаки на Комышуваху. Источник: Скриншот

В результате удара школа была разрушена, а люди оказались под обломками здания. Позже российские пропагандисты опубликовали видео атаки, демонстрируя удар по объекту, где находились мирные жители.

В сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе Запорожской области. На кадрах с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела мирные жители направляются в укрытие, а вскоре раздается мощный взрыв. Запись обрывается сразу после него.

Как писал OBOZ.UA, в результате российского авиаудара по подземной школе в поселке Комышеваха Запорожской области погибла 74-летняя Любовь Краснова. Женщина пришла в учебное заведение, чтобы получить гуманитарный хлеб.

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