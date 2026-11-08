В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуВладимир ЗеленскийПоследствия российских обстрелов: Зеленский поручил сделать бесплатным проезд в наземном транспорте КиеваПоказания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать. Иллюстративное фото.Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцевПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNПутин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNNТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьНекоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грнКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WPКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
678
В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести
Личности 29 человек уже установили

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что после террористической атаки РФ по Комышевахе (Запорожская область) уже идентифицированы 29 жертв российской атаки. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

По состоянию на этот день из-под завалов достали тела 55 погибших. Поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября продолжаются уже седьмые сутки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

В Комышевахе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября. Источник: @zoda_gov_ua

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

По состоянию на 8 ноября из-под завалов достали тела 55 погибших. Источник: @zoda_gov_ua

Читайте также
Мария ДрофичМария Дрофич
17,1 т.
Цена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в Украине
17,1 т.
Цена войны: хакеры, взломавшие Росстат, назвали точное количество россиян, убитых в Украине
Мария ДрофичМария Дрофич
2,9 т.
Оккупация страшнее фронта: история украинского десантника "Грифона", который 131 день был один на позиции под Покровском
2,9 т.
Оккупация страшнее фронта: история украинского десантника "Грифона", который 131 день был один на позиции под Покровском
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
2,8 т.
"Если у мира недостаточно антибаллистики": Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах
2,8 т.
"Если у мира недостаточно антибаллистики": Зеленский предложил останавливать российские ракеты еще на заводах

"На данный момент из-под завалов достали тела 55 погибших. Личности 29 человек уже установили. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, среди тех, чьи тела уже нашли", – говорится в сообщении чиновника.

Он отметил, что работы осложняют постоянные атаки вражеских дронов. Из-за опасности спасателям приходится периодически останавливать поиски.

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

Седьмые сутки в Комышевахе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября. Источник: @zoda_gov_ua

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

По состоянию на 8 ноября из-под завалов извлекли тела 55 погибших. Источник: @zoda_gov_ua

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

Седьмые сутки в Комышевахе продолжаются поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября. Источник: @zoda_gov_ua

В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

Работы осложняют постоянные атаки вражеских дронов. Источник: @zoda_gov_ua

"Пока не можем сказать, когда завершится операция. Самое важное сейчас – найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизни спасателей, работающих на месте трагедии. Искренне соболезную всем, кто потерял родных, и тем, кто до сих пор ждет вестей о своих близких", – подытожил чиновник.

Напомним, что в воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали беспилотником спасателей ГСЧС в Запорожском районе. Спасатели работали на месте предыдущего российского удара, когда оккупанты нанесли повторный удар.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссияКАБ (корректируемая авиационная бомба)ЗапорожьеМихаил СемикинМихаил Семикин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!