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В Комышувахе число погибших в результате атаки РФ возросло до 29 человек: продолжается поисково-спасательная операция

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Комышувахе число погибших в результате атаки РФ возросло до 29 человек: продолжается поисково-спасательная операция
Россияне сбросили на Комышуваху 10 КАБов. Источник: Прокуратура Украины

Уже 29 человек погибли в Комышувахе, когда российские террористы сбросили на поселок КАБы в понедельник, 2 ноября. Оккупанты коварно ударили по людям, когда те пришли получать гуманитарную помощь.

Пятеро пострадавших остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщил глава Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Число погибших возросло

"Уже29 погибших: увеличивается число жизней, которые забрали российские управляемые авиабомбы в Комышувахе", – говорится в материале.

2 ноября оккупанты прицельно ударили ФАБ-3000 по общине, попав прямо по людям, которые пришли получать гуманитарную помощь.

В настоящее время на месте ударов продолжается поисково-спасательная операция.

В Совете обороны Запорожской области добавили, что под наблюдением врачей остаются пять человек, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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"Искренние соболезнования всем, кого эта атака лишила близких", – отметил Федоров.

Что известно о российской атаке по Комышувахе

В понедельник, 2 ноября, российские войска нанесли серию авиаударов по поселку Комышуваха Запорожской области. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия несколько раз атаковала Комышуваху с самого утра. Первые авиабомбы попали по школе, которую использовали для гуманитарных нужд. Там каждую неделю выдавали помощь местным жителям, оставшимся в поселке.

Последствия российского удара по Комышувахе.Источник: ДСНС Запорожья

После первого удара россияне нанесли повторный удар еще девятью авиабомбами. На этот раз целью стало укрытие, где находились люди.

Владимир Зеленский назвал российский удар очередным доказательством того, что Москва не стремится к деэскалации и реальному миру.

По факту российского обстрела Комышувахи Запорожская областная прокуратура начала расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей. Производство открыли по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что российский беспилотник атаковал территорию общежития профессионального училища в Козятинской общине на Виннитчине. В результате удара погибли два человека. По уточненной информации, это 13-летняя девочка и женщина, которая умерла в реанимации.

Также мы писали о том, что ночью 3 ноября оккупационная армия России нанесла многочисленные ракетные удары по Днепру. Одной из целей путинских террористов стал жилой многоэтажный дом. В результате атаки пострадали мирные жители, зафиксированы масштабные разрушения.

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