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В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read2 мин
531
В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео
Последствия российского авиаудара по школе в Комишувахе. Источник: Коллаж OBOZ.UA

В поселке Камышеваха Запорожской области число погибших в результате российского удара по школе достигло 40 человек. Еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Поисково-спасательная операция продолжается уже третьи сутки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, российские войска сбросили на поселок девять авиабомб.

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Последствия обстрела Камышувахи. Источник: t.me/UA_National_Police

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Оккупанты сбросили на Камышуваху КАБы. Источник: Национальная полиция Украины

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В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести
3,3 т.
В России похвастались видео удара по школе в Комышувахе, которым убили 37 человек: еще десятки пропали без вести

Сначала под удар попали люди, пришедшие за гуманитарной помощью, а затем – спасатели и полицейские, прибывшие на место.

К поисково-спасательной операции привлечены все необходимые службы. Ее проводят фактически под постоянной угрозой новых российских обстрелов.

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Спасатели работают на месте российского обстрела. Источник: ГСЧС Запорожья

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Спасатели работают на месте российского обстрела. Источник: ГСЧС Запорожья

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Последствия российского удара по Комышувахе. Источник: ДСНС Запорожья

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Разрушения в результате российского авиаудара по Комышувахе. Источник: ДСНС Запорожья

Среди 40 погибших есть люди, личности которых до сих пор не установлены. Кроме того, под завалами могут находиться еще более 30 человек.

Зеленский отметил, что реакция международного сообщества на российское преступление была недостаточной. Он подчеркнул необходимость решительного ответа на это и другие военные преступления России против Украины.

"Зло всегда идет дальше, если остается без ответа", – отметил президент.

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Спасатели работают на месте российского обстрела. Источник: ДСНС Запорожья

В Комишувахе число погибших в результате атаки РФ выросло до 40 человек: еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Фото и видео

Поисково-спасательная операция на месте авиаудара в Камышевахе. Источник: ДСНС Запорожья

Он призвал партнеров усилить поддержку Украины средствами противовоздушной обороны, поскольку она нужна уже сейчас. Глава государства также поблагодарил страны, которые уже работают над этим.

Погибли двое спасателей

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате российской атаки на Камышеваху погибли двое сотрудников ГСЧС – 44-летние Денис Коноваленко и Алексей Сущевский. Об этом рассказал глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник.

По его словам, российские войска повторно ударили по месту предыдущего попадания, когда туда прибыли спасатели и полицейские. Из-за угрозы нового обстрела они перешли в укрытие. Еще двое сотрудников ГСЧС получили ранения и попали в больницу.

Денис Коноваленко посвятил службе гражданской защиты почти 12 лет, а Алексей Сущевский работал в пожарно-спасательных подразделениях Запорожья с 2013 года. У погибших остались жены и четверо детей.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела мирные жители спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.

Что известно об обстоятельствах атаки

Напомним, утром 2 ноября возле школы в Комышувахе собралось около сотни человек, которые пришли за гуманитарной помощью. В заведении ее еженедельно выдавали местным жителям, оставшимся в поселке.

После российского авиаудара люди оказались под завалами. К поискам привлекли кинологов и специальную технику. 3 ноября возле разрушенной подземной школы местные жители ждали вестей о своих родных, которые могли находиться под руинами.

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