В Комышувах продолжаются поиски погибших в результате российского авиаудара: сколько людей еще могут находиться под завалами

В Комышевахе (Запорожская область) продолжают разбирать завалы после российского авиаудара по школе, нанесенного 2 ноября. На данный момент удалось извлечь тела 55 погибших.

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По предварительным данным, под руинами еще могут находиться 19 человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Поисковые работы продолжаются

По информации чиновника, из 55 тел жертв российского террористического удара полицейские установили личности 30 погибших.

"Под руинами еще могут оставаться 19 человек. За каждой цифрой – семьи, которые ждут вестей о своих близких и возможности достойно с ними попрощаться", – говорится в сообщении.

Семикин подчеркнул, что поисково-спасательные работы проходят в опасных условиях из-за постоянной угрозы атак российских беспилотников. По его словам, враг целенаправленно бьет по людям и технике, поэтому место проведения работ охраняют полицейские подразделения по борьбе с дронами.

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Он также поблагодарил спасателей и правоохранителей, которые, рискуя собственной жизнью, продолжают искать погибших, чтобы вернуть их тела семьям.

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Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Камышевахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Позже раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.