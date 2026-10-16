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В Ковеле враг атаковал таможенный терминал: загорелись грузовики, есть пострадавший

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Ковеле враг атаковал таможенный терминал: загорелись грузовики, есть пострадавший
Иллюстративное фото. Дым от взрыва.

16 октября страна-агрессор Россия продолжает атаковать реактивными БПЛА по Волынской области. В Ковеле удар пришелся по таможенному терминалу. В результате российских атак загорелись 10 грузовиков с полуприцепами, один человек пострадал.

В Луцке захватчики вновь атаковали предприятие с иностранными инвестициями. Об этом сообщил начальник Волынской ОГА Роман Романюк.

Что известно

"Область продолжает подвергаться атакам вражеских ударных БПЛА типа "Шахед", в частности реактивных", – написал Романюк.

Так, в Ковеле оккупанты атаковали местный таможенный терминал. В результате российского обстрела горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами . Также известно об одном пострадавшем.

А в Луцке вновь пострадало предприятие с иностранными инвестициями.

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Начальник Волынской ОГА призвал граждан оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью и берегите себя!" – написал он.

Россия атакует Луцк

В среду, 14 октября, российские войска нанесли удар по Луцку. В результате атаки зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, возник пожар. Известно о шести погибших, также есть пострадавшие, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки вражеского реактивного БПЛА в городе зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, также обломки повредили квартиру на девятом этаже одного из многоэтажных домов.

А накануне в результате очередного российского обстрела Луцка в Музее современного украинского искусства Корсаков была повреждена картина "Космогония". Осколки российского дрона упали на музей и вызвали в нем пожар – среди прочих экспонатов повреждения получила и самая большая в мире картина, авторское полотно художника Петра Антыпа.

Поздно вечером 15 октября из-за обстрелов в Луцке произошел блэкаут – город частично обесточен. Из-за отсутствия электричества у горожан не было не только света, но и воды. Глава Волынской ОГА Роман Романюк отметил, что обломками сбитого беспилотника в Луцкой громаде были повреждены линии электропередачи. В связи с этим фиксировались перебои с электро- и водоснабжением.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в результате российского удара в Ровенской области вспыхнул пожар в частном доме. Огонь уничтожил дом, также пострадал один человек. Спасатели оперативно прибыли по вызову, ликвидировали пожар и разобрали завалы.

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