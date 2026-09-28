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В каждой бригаде ТрО сформировали по два батальона беспилотных систем, – Плахута

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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В каждой бригаде ТрО сформировали по два батальона беспилотных систем, – Плахута
Брифинг для военных атташе и дипломатов Киевской ассоциации военных атташе
Источник: ТрО медиа

В каждой бригаде Сил территориальной обороны ВСУ сформировали по два батальона для применения беспилотных авиационных комплексов и наземных роботизированных систем. Об этом командующий Силами ТрО генерал-майор Игорь Плахута рассказал на брифинге для военных атташе и дипломатов Киевской ассоциации военных атташе (КАВА).

Плахута ознакомил гостей с изменениями в действиях противника и тем, как в ответ перестраиваются подразделения ТрО. В частности, речь идет об усилении беспилотной составляющей и внедрении новых технологий.

"Наша задача – не просто реагировать на изменения характера войны, а опережать их и создавать новые боевые возможности", – сказал командующий.

По словам Плахуты, изначально беспилотные возможности ТрО были сосредоточены в 411-м батальоне, который впоследствии стал полком и поддерживал подразделения на различных участках фронта. После его передачи в Силы беспилотных систем подход пересмотрели: подразделения дронов и наземных роботов начали развивать непосредственно в бригадах ТрО.

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Это дает бригадам собственные возможности для воздушной разведки, поражения обнаруженных целей и логистики с применением наземных роботизированных комплексов, пояснил Плахута. По его оценке, беспилотные комплексы в настоящее время составляют едва ли не половину боевого потенциала Сил ТрО.

В каждой бригаде ТрО сформировали по два батальона беспилотных систем, – Плахута

ТрО медіа

Источник: ТрО медіа

Отдельным примером трансформации стала бывшая 123-я бригада ТрО, которая превратилась в отдельную бригаду беспилотных систем.

Брифинг стал очередной встречей Командования Сил ТрО с представителями КАВА. Военных атташе проинформировали о развитии инноваций в Силах ТрО в соответствии с решениями главнокомандующего ВСУ. Стороны также обсудили опыт добровольческих формирований территориальных общин, организацию национального сопротивления и возможности укрепления ТрО посредством сотрудничества со странами-партнерами. Плахута поблагодарил их за помощь Силам обороны Украины.

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