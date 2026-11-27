Работники коммунальных служб Краматорска попадают под удары российских дронов, когда пытаются восстановить водо-, газо- и электроснабжение. Среди работников, ремонтирующих поврежденные сети, есть погибшие, рассказала "Цензор.НЕТ" руководительница эвакуационной команды Universal Aid Ukraine Анна Элсбернд.

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"Здесь же работники гибнут, пытаясь все отремонтировать", – сказала Элсбернд.

Она также призвала усилить поддержку жителей, готовых уехать. По ее словам, после переезда особенно сложно тем, у кого в другом регионе нет родственников или друзей.

Директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко ранее рассказал, что до некоторых поврежденных объектов бригады уже не могут добраться из-за угрозы атак, хотя знают, как выполнить ремонт. За три месяца из водоканала уволились около 200 работников.