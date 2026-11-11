Российские захватчики продолжают подло атаковать коммунальщиков в Краматорске Донецкой области. За последние два дня двое работников погибли, еще один получил тяжелые травмы.

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Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. Он рассказал, что 9 ноября в 15:55 российский FPV-дрон ударил по автомобилю, вследствие атаки погиб работник коммунального автотранспортного предприятия, мужчина 1969 года рождения.

А 10 ноября в 11:05 вражеский FPV-дрон с боевой частью атаковал автомобиль коммунального предприятия КАТП 052810. В момент удара возле мусоровоза находились двое работников.

Вследствие атаки РФ погиб подсобный рабочий 1987 года рождения. Второй работник получил ранение и находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. Врачи делают все, чтобы спасти жизнь коммунальщика.

В ГВА подчеркнули, что российские войска продолжают целенаправленно атаковать людей, обеспечивающих жизнедеятельность Краматорска.

"Коммунальщики выходят на работу, ежедневно рискуя своей жизнью. Россияне же делают все, чтобы лишить жителей Краматорска воды, света, тепла, газа и всех остальных базовых услуг. Выполнение обычных рабочих обязанностей в городе превращается в смертельный риск. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Гончаренко.

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Как сообщал OBOZ.UA, в Краматорске Донецкой области энергетики вынуждены работать в сверхсложных условиях. Им приходится выходить на работу не только с инструментами, но и с оружием в руках, так как российские войска постоянно атакуют людей в городе FPV-дронами. Электрики, ремонтирующие поврежденные сети, отстреливаются от вражеских БпЛА из автоматов.

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