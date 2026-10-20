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В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
528
В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие
Российский удар унес жизни трех сотрудников ТЭЦ. Источник: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Во вторник, 20 октября, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Краматорску в Донецкой области. В результате атаки погибли трое сотрудников теплоэлектроцентрали, которые проверяли готовность тепловых сетей к отопительному сезону.

Также ранения получили двое гражданских лиц – женщина и 38-летний мужчина. О погибших сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

Российский удар унес жизни трёх работников ТЭЦ

По данным начальника Краматорской ГВА Александра Гончаренко, в результате российской атаки погибли трое мужчин 1978, 1984 и 1979 годов рождения. Все они работали в одной из теплоснабжающих организаций города.

На момент удара работники обходили тепловые сети и проверяли их готовность к отопительному сезону. Они работали над тем, чтобы зимой в домах краматорцев было тепло.

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Генеральный директор ООО "Краматорсктеплоэнерго" Роман Полищук в комментарии "Суспильному" подтвердил гибель трёх сотрудников.

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое работников ТЭЦ. Источник: "Суспильне"

"Трое сотрудников прибыли по указанным адресам. Они погибли, обеспечивая людей предметами первой необходимости на прифронтовой территории, в зоне активных боевых действий", – сообщил он.

В общине подчеркнули, что погибшие продолжали работать ради жителей города, несмотря на опасность. Их гибель стала невосполнимой утратой для Краматорска, а за каждой смертью остались семьи, близкие и коллеги.

Родным и близким погибших, а также их коллегам выразили соболезнования. В общине отметили, что будут помнить людей, которые оставались рядом с городом и работали ради его жизни.

В результате атаки ранены двое гражданских лиц

По информации прокуратуры Донецкой области, в результате российского удара также пострадали двое гражданских лиц — женщина и 38-летний мужчина.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ. Источник: "Суспильне"

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ. Источник: "Суспильне"

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ, есть пострадавшие

В Краматорске в результате российской атаки погибли трое сотрудников ТЭЦ. Источник: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Как сообщал OBOZ.UA, утром 20 октября оккупационная армия РФ продолжила терроризировать Днепр. Враг нанес очередной удар по пригородам областного центра. В результате обстрела пострадали люди, также известно о погибших.

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