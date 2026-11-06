В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ звучали взрывы. После них россияне увидели несколько очагов пожаров.

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В частности, вероятно, под удар попал Афипский НПЗ, способный перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год. Об атаке рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно об атаке

В 04:54 утра 6 ноября в Exilenova+ появилось сообщение: "В Краснодарском крае, вероятно, атакован Афипский НПЗ".

Авторы канала также разместили фотографию, как утверждается, из Краснодара, на которой видно как минимум несколько очагов пожара.

"В Краснодаре после серии взрывов пожары", – подписали фото авторы канала.

Туда же тянется и густой дым от пораженного НПЗ,

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Афипский НПЗ – это крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год.

Главные истории дня

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу. В августе 2021 года руководство завода анонсировало также выпуск дизельного топлива класса Евро-5 в 2023 году после реализации инвестиционного соглашения о модернизации.

Продукция завода преимущественно поставляется на экспорт.

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Предприятие неоднократно подвергалось ударам украинских дронов. Прилеты и пожары фиксировались после атак 31 мая 2023, 9 февраля 2024, 14 декабря 2025, 21 января, 14 марта, 11 черпня, 14 июля, 25 августа 2025 года.

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Помимо Краснодарского края, ночью 6 ноября под ударом, возможно, оказалась и соседняя Адыгея, хотя на фото может быть и Краснодар.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 5 ноября, в Кемеровской области России вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе. По предварительной информации, он произошел якобы из-за разгерметизации трубопровода.