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В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
6,1 т.
В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео
Атакован Краснодарский край РФ

Ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ звучали взрывы. После них россияне увидели несколько очагов пожаров.

В частности, вероятно, под удар попал Афипский НПЗ, способный перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год. Об атаке рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно об атаке

В 04:54 утра 6 ноября в Exilenova+ появилось сообщение: "В Краснодарском крае, вероятно, атакован Афипский НПЗ".

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Пожар на НПЗ

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Пожар на НПЗ

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Авторы канала также разместили фотографию, как утверждается, из Краснодара, на которой видно как минимум несколько очагов пожара.

Краснодаре после серии взрывов пожары", – подписали фото авторы канала.

Туда же тянется и густой дым от пораженного НПЗ,

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Дым от Афипского НПЗ тянется в сторону Краснодара

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Дым от Афипского НПЗ тянется в сторону Краснодара

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Дым от Афипского НПЗ тянется в сторону Краснодара

Афипский НПЗ – это крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год.

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Афипский НПЗ

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу. В августе 2021 года руководство завода анонсировало также выпуск дизельного топлива класса Евро-5 в 2023 году после реализации инвестиционного соглашения о модернизации.

Продукция завода преимущественно поставляется на экспорт.

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Дым в промзоне Афипского НПЗ 6 ноября

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Дым в промзоне Афипского НПЗ 6 ноября

Предприятие неоднократно подвергалось ударам украинских дронов. Прилеты и пожары фиксировались после атак 31 мая 2023, 9 февраля 2024, 14 декабря 2025, 21 января, 14 марта, 11 черпня, 14 июля, 25 августа 2025 года.

Помимо Краснодарского края, ночью 6 ноября под ударом, возможно, оказалась и соседняя Адыгея, хотя на фото может быть и Краснодар.

В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Атака на юг РФ

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 5 ноября, в Кемеровской области России вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе. По предварительной информации, он произошел якобы из-за разгерметизации трубопровода.

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