В Кременчуге российский дрон попал в здание университета: произошtл пожар, есть пострадавшие

Ночью 21 октября российские войска атаковали Кременчуг в Полтавской области. Один из вражеских ударных дронов поразил здание Кременчугского национального университета им. М. Остроградского.

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Есть пострадавшие. О последствиях российского террора рассказал начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о вражеской атаке и ее последствиях

О том, что под ударом врага оказался город Кременчуг, Дякивнич сообщал еще в конце прошлых суток.

"В Кременчуге зафиксировано попадание вражеского БПЛА в здание учебного заведения. Возник пожар. Все службы работают на месте. Предварительно, один человек получил травмы. Информация уточняется", – писал он в 23:31 накануне.

Более подробная информация о последствиях вражеского удара появилась уже утром.

Под ударом оказался Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского. Россияне нанесли удар по одному из учебных корпусов университета. Там вспыхнул пожар, который спасатели ликвидировали.

По состоянию на 6 часов утра было известно о двух пострадавших.

"Один человек находится в состоянии средней тяжести. Также пострадал 16-летний подросток. У него диагностировали сотрясение головного мозга и контузию. Ребенка госпитализировали в больницу", – рассказал Дякивнич.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью оккупанты массированно атаковали Коротич в Харьковской области. Вследствие вражеских ударов погибли два человека. Есть также пострадавшие, самому младшему из них – всего два месяца. Повреждены частные дома.