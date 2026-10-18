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В Ленинградской области после мощной атаки дронов горит воинская часть. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 2,1 т.
В Ленинградской области после мощной атаки дронов горит воинская часть. Видео
В Ленинградской области произошел пожар на территории воинской части

Ночью и утром 18 октября Силы обороны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Помимо множества целей, пораженных в Санкт-Петербурге, прилетало и в других уголках региона.

В частности, на фоне атаки пожар вспыхнул на территории радиолокационной роты ВС РФ, возгорание спутники фиксировали также на комплексе, производящем и отгружаающем сжиженный газ. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и  Exile+..

В России горят воинская часть и комплекс по производству сжиженного газа

По данным Exilenova+, утром  в воскресенье, 18 октября, в Ленинградской области загорелась воинская часть.

"Сообщается о пожаре в районе воинской части 17646-Ф около села Капорское в Ленинградской области.В/ч 17646-Ф – радиолокационная рота (РЛР "Капорское"), входящая в состав 333-го радиотехнического полка (в/ч 17646) Воздушно-космических сил РФ. Место съемки: 59.72720332879472, 29.95373058478675", – отметили в канале.

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В Ленинградской области после мощной атаки дронов горит воинская часть. Видео

У Ленінградській області горіла військова частина

В то же время, пожар, похоже, вспыхнул на еще одном важном для агрессора объекте в регионе. По крайней мере, там тепловые "аномалии"  фиксировали спутники NASA FIRMS.

"Связан  ли пожар  с атакой  на регион – неизвестно", – уточнили в Exile+.

В Ленинградской области после мощной атаки дронов горит воинская часть. Видео

Пожвр фиксируется на территории завода по производству СЛГ

"Газпром СПГ Портовая" –  это российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал.

Расположен в Выборгском районе Ленинградской области, в непосредственной близости от начальной точки экспортного газопровода "Северный поток". Морской погрузочный терминал завода формально относится к порту Высоцк, хотя находится в 20 км от него.

Источником газа является газопровод Грязовец – Выборг.

Проектная производительность  комплекса – 1,5 млн тонн в год.

Как сообщал OBOZ.UA,  этой ночью Санкт-Петербург атаковали дроны, на местах прилетов вспыхнули пожары.  Сообщалось о поражении целого "букета" важных целей, среди которых нефтеналивной терминал в порту, склад "Озон", нефтебаза "Ручьи", дата-центр VK..

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