В Ленинградской области после мощной атаки дронов горит воинская часть. Видео

Ночью и утром 18 октября Силы обороны массированно атаковали Ленинградскую область РФ. Помимо множества целей, пораженных в Санкт-Петербурге, прилетало и в других уголках региона.

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В частности, на фоне атаки пожар вспыхнул на территории радиолокационной роты ВС РФ, возгорание спутники фиксировали также на комплексе, производящем и отгружаающем сжиженный газ. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Exile+..

В России горят воинская часть и комплекс по производству сжиженного газа

По данным Exilenova+, утром в воскресенье, 18 октября, в Ленинградской области загорелась воинская часть.

"Сообщается о пожаре в районе воинской части 17646-Ф около села Капорское в Ленинградской области.В/ч 17646-Ф – радиолокационная рота (РЛР "Капорское"), входящая в состав 333-го радиотехнического полка (в/ч 17646) Воздушно-космических сил РФ. Место съемки: 59.72720332879472, 29.95373058478675", – отметили в канале.

В то же время, пожар, похоже, вспыхнул на еще одном важном для агрессора объекте в регионе. По крайней мере, там тепловые "аномалии" фиксировали спутники NASA FIRMS.

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"Связан ли пожар с атакой на регион – неизвестно", – уточнили в Exile+.

"Газпром СПГ Портовая" – это российский завод по производству сжиженного природного газа и морской СПГ-терминал.

Расположен в Выборгском районе Ленинградской области, в непосредственной близости от начальной точки экспортного газопровода "Северный поток". Морской погрузочный терминал завода формально относится к порту Высоцк, хотя находится в 20 км от него.

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Источником газа является газопровод Грязовец – Выборг.

Проектная производительность комплекса – 1,5 млн тонн в год.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью Санкт-Петербург атаковали дроны, на местах прилетов вспыхнули пожары. Сообщалось о поражении целого "букета" важных целей, среди которых нефтеналивной терминал в порту, склад "Озон", нефтебаза "Ручьи", дата-центр VK..