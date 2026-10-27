В больнице скончался 12-летний мальчик, пострадавший от удара РФ по Харьковщине: его сестричка погибла на месте. Фото

В больнице скончался 12-летний мальчик Артем Коваль, который пострадал вследствие российской атаки на Новую Водолагу Харьковской области. Ребенок получил крайне тяжелые ранения.

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Врачи в Киеве больше недели боролись за жизнь ребенка. Об этом сообщил поселковый глава Александр Есин.

Российский удар унес жизни детей

Путинская армия нанесла террористический удар по Новой Водолаге 19 октября. 12-летнего Артем с тяжелыми ранениями транспортировали в больницу в Киеве, где больше недели столичные медики творили невозможное, борясь за каждую минуту жизни мальчика, который получил сверхтяжелые ранения во время вражеского удара беспилотника.

К сожалению, чуда не произошло и травмы оказались несовместимыми с жизнью. Его младшая сестра, 8-летняя Арина, погибла сразу на месте обстрела.

"Нашу громаду всколыхнула страшная трагедия, жестокость которой невозможно постичь ни умом, ни сердцем. Российские обстрелы Новой Водолаги 19 октября 2026 года унесли жизни второго ребенка из одной семьи – в больнице Киева умер 12-летний Артем Коваль", – написал поселковый глава.

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Напомним, в результате атаки дрона по парку в поселке Новая Водолага погибла 34-летняя бьюти-мастер и мать 10-летнего мальчика Юлия Гниденко Спичак.

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