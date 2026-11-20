В ночь на 20 ноября, во время массированной воздушной атаки РФ по Украине, были нанесены удары по Львову. Целями оккупантов стали объект энергетики и железнодорожная станция.

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Известно о двух погибших, и девяти пострадавших. Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и городской голова Андрей Садовый.

Что известно об атаке РФ

По состоянию на 07:58 мэр города сообщил о последствиях российской атаки. По его словам:

– на улице Лазаренко упали обломки "Шахеда", повредив два автомобиля и выбив окна в общежитии;

– на улице Пулюя на тротуаре обнаружили часть ракеты;

– в селе Лисиничи повреждения получил частный дом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и пожаров.

По состоянию на 08:06 стало известно о российском ударе по объекту энергетической инфраструктуры во Львовской области. Из-за последствий атаки НЭК "Укрэнерго" ввела в области аварийные отключения электроэнергии.

"В ближайшее время должны ввести почасовые отключения. Воздушная тревога продолжается. Работает ПВО. Опасность новых ударов остается высокой", – написал Козицкий.

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Уже в 08:52 глава Львовской ОВА сообщил о двух жертвах российского террора.

"По предварительной информации, в результате атак врага во Львове погибли два человека. Соболезнования родным", – говорится в сообщении.

В 08:57 появилась информация о пострадавших и атаке на железнодорожную станцию "Скнилов".

"Два человека погибли во время атаки врага на железнодорожную станцию "Скнилов". Еще как минимум четверо пострадали", – отметил Козицкий.

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Со своей стороны Андрей Садовый уточнил, что удар пришелся по билетному терминалу станции. На месте находятся экстренные службы.

По состоянию на 09:33 число пострадавших выросло до семи человек.

"Число людей, пострадавших в результате атаки врага по билетным кассам на железнодорожной станции во Львове, выросло до семи", – написал Козицкий.

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В 09:44 стало известно о девяти пострадавших, они получают всю необходимую помощь.

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину на Украину. Государство-агрессор подняло в воздух стратегическую авиацию и запустило ракеты разных типов, также на украинские города летели ударные дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 ноября россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Приоритетными целями для врага стали столичные мосты через Днепр, а также критическая инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие.