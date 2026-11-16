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"Было десять прилетов": оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
6,2 т.
Крымский моста
Керченский (Крымский) мост. Источник: скриншот из видео

В Крыму этой ночью звучали взрывы. Под ударом мог оказаться Крымский мост: движение по нему закрыто еще с ночи, образовалась огромная очередь из автомобилей.

В сети сообщают о "10 прилетах", обратил внимание автор канала Supernova+. Позже поражение подтвердил назначенный Москвой гауляйтер Сергей Аксенов.

Украина ударила по Крымскому мосту

Утром 16 ноября в российских пабликах начали писать о вероятном поражении Крымского моста.

Некоторые пользователи насчитали "10 прилетов" по объекту.

''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщения

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''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщений

Еще около 2 часов  ночи оккупанты перекрыли движение по мосту, закрыт он был и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта. Россияне жаловались на задержки поездов.

''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщения

''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщения

''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщения

 

К утру на въездах на мост образовались гигантские очереди из автомобилей.

Атаку на Крымский мост  подтвердил Аксенов.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб", – написал он.

''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

Скриншот сообщения

Судя по тому, что оккупанты рассчитывают открыть движение уже через несколько часов, о серьезных разрушениях речь вряд ли идет.

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