''Было десять прилетов'': оккупанты пожаловались на атаку на Крымский мост, движение перекрыто. Видео

В Крыму этой ночью звучали взрывы. Под ударом мог оказаться Крымский мост: движение по нему закрыто еще с ночи, образовалась огромная очередь из автомобилей.

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В сети сообщают о "10 прилетах", обратил внимание автор канала Supernova+. Позже поражение подтвердил назначенный Москвой гауляйтер Сергей Аксенов.

Украина ударила по Крымскому мосту

Утром 16 ноября в российских пабликах начали писать о вероятном поражении Крымского моста.

Некоторые пользователи насчитали "10 прилетов" по объекту.

Еще около 2 часов ночи оккупанты перекрыли движение по мосту, закрыт он был и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта. Россияне жаловались на задержки поездов.

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К утру на въездах на мост образовались гигантские очереди из автомобилей.

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Атаку на Крымский мост подтвердил Аксенов.

"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб", – написал он.

Судя по тому, что оккупанты рассчитывают открыть движение уже через несколько часов, о серьезных разрушениях речь вряд ли идет.

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