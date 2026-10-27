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В Минобороны раскрыли, сколько оккупантов "подстрелили" дроны с начала войны

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
1,1 т.
В Минобороны раскрыли, сколько оккупантов "подстрелили" дроны с начала войны
Минобороны увеличило закупки беспилотников. Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили или ранили 302 тысячи российских военнослужащих с помощью беспилотников. Каждое поражение зафиксировали на видео в боевой системе DELTA и верифицировали в кластере оборонных инноваций Brave1.

Наибольшее число поражений зафиксировали в марте – почти 34 тысячи российских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Сколько российских военных поразили дроны в 2026 году

За неполные десять месяцев 2026 года динамика поражений личного состава российской армии с помощью БПЛА была такой:

  • январь – 29 572;
  • февраль – 26 204;
  • март – 33 989;
  • апрель – 33 961;
  • май – 30 548;
  • июнь – 27 072;
  • июль – 30 272;
  • август – 29 554;
  • сентябрь – 32 739;
  • 1–25 октября – 27 829.

Таким образом, больше всего российских военнослужащих с помощью дронов поразили в марте – 33 989 человек. Почти такой же показатель зафиксировали в апреле – 33 961.

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Как поражения дронами влияют на ситуацию на фронте

В Минобороны отмечают, что поражение российских военных беспилотниками позволяет истощать людской ресурс противника, снижать боеспособность его подразделений и сдерживать темпы наступления.

Кроме того, уничтожение живой силы противника с помощью БПЛА помогает сохранять жизни украинских военных, затрудняя российским оккупантам приближение к украинским позициям.

Минобороны увеличило закупки беспилотников

Министерство обороны системно работает над обеспечением подразделений Сил обороны дронами. В 2026 году Агентство оборонных закупок в системе Минобороны законтрактовало на 300% больше беспилотников, чем за прошлый год.

Речь идет о беспилотных системах разных типов и назначения.

За поражение оккупантов военные получают баллы на Brave1 Market

За верифицированные поражения российских военных украинские защитники получают баллы. Их можно обменять на дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и наземные роботизированные комплексы (НРК) на военном маркетплейсе Brave1 Market.

В Минобороны раскрыли, сколько оккупантов ''подстрелили'' дроны с начала войны

Сколько оккупантов нейтрализовано дронами с начала года. Источник: mod.gov.ua

Напомним, воины Вооруженных сил Украины ликвидировали 50-летнего российского актера Ефима Старцева, известного зрителям благодаря сериалу "Ментовские войны". В 2025 году ура-патриот отодвинул карьеру на второй план и подписал контракт с армией РФ, после чего словно канул в небытие для соотечественников, ведь о его смерти узнали только через месяц.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что ВСУ ликвидировали героя известного российского мема "Плохо, плохо, неважно" Владимира из Алтайского края России.

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