В Минобороны раскрыли, сколько российских катеров и лодок поразили с помощью БПЛА с начала года

Украинские военные продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике. С начала нынешнего года Силы обороны Украины поразили или уничтожили с помощью беспилотных летательных аппаратов 1 039 вражеских катеров и лодок.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Также в оборонном ведомстве привели статистику потерь оккупантами катеров и лодок за каждый месяц.

Что известно

"Подразделения Сил обороны Украины с начала 2026 года уничтожили или вывели из строя 1 039 катеров и лодок армии рф с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в материале.

В Министерстве обороны отметили, что все поражения Силами обороны вражеских катеров и лодок зафиксированы на видео в боевой системе DELTA и верифицированы кластером оборонных инноваций Brave1.

В ведомстве также привели статистику поражений вражеских плавсредств за каждый месяц. Так, за неполные 10 месяцев этого года динамика поражений вражеских катеров и лодок следующая:

январь – 51;

февраль – 35;

март – 155;

апрель – 92;

май – 76;

июнь – 103;

июль – 236;

август – 118;

сентябрь – 106;

1 – 25 октября – 67.

Как видим, на данный момент наибольших потерь в катерах и лодках Россия понесла в июле – более 230.

В Минобороны подчеркнули, что поражение этих плавсредств ослабляет возможности врага контролировать акватории, перебрасывать личный состав и технику, обеспечивать свои подразделения.

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Силы обороны продолжают наносить потери оккупантам. Источник: Минобороны Украины

Напомним, как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, за сутки 29 октября украинские воины минуснули еще 1590 российских оккупантов. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 586 500 человек. Уничтожены также сотни единиц вооружения и техники армии РФ.

Так, за сутки 28 октября уничтожены 1 танк, 3 боевые бронированные машины, 21 артиллерийская система, 1 РСЗО и 1 средство ПВО. Россия потеряла и 2 военных самолета, а также 3 наземных робототехнических комплекса и 1 589 БпЛА оперативно-тактического уровня. Уничтожены 264 единицы автомобильной техники и автоцистерн.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 29 октября и в ночь на 30 октября Силы обороны поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области. Также под прицелом оказались, в частности, склады боеприпасов и склад материально-технических средств.