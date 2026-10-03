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В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 мин
icon 1,6 т.
В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах
Первый звонок в полицию поступил около 07:50

Утром 3 октября в четырех районах Молдовы были обнаружены обломки беспилотников после сообщений местных жителей о взрывах. В результате инцидентов никто не погиб и не пострадал.

Об этом сообщила полиция Республики Молдова. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидентов.

Что известно

Как отмечается, обломки беспилотников были обнаружены сразу в четырех районах Молдовы – Кеушанском, Штефан-Водском, Хинчештском и Новоаненском. Ранее местные жители сообщали о взрывах, прогремевших за пределами населенных пунктов.

В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах

Первый звонок в полицию поступил около 07:50. Источник: Facebook/Полиция Республики Молдова

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Первый звонок в полицию поступил около 07:50. В Кеушанах очевидцы сообщили о взрыве за городом и густом дыме, после чего правоохранители обнаружили на месте фрагменты беспилотника. Впоследствии остатки дронов обнаружили вблизи Дубровки и Хинчешт, а также на участке между селами Делакеу и Пугачени Новоаненского района.

В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах

Причины и все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Источник: Facebook/Полиция Республики Молдова

Отдельный случай зафиксирован вблизи села Крокмаз в Штефан-Водском районе. Беспилотник упал на виноградники рядом с сельскохозяйственным объектом. В результате взрыва в здании были повреждены окна, а на прилегающей территории загорелась сухая трава.

В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах

Первый вызов в полицию поступил около 07:50. Источник: Facebook/Полиция Республики Молдова

В Молдове раздались взрывы: обломки дронов обнаружили в 4 районах

Причины и все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Источник: Facebook/Полиция Республики Молдова

Правоохранители продолжают работать на местах падения обломков и фиксировать последствия инцидентов. Причины и все обстоятельства происшествий в настоящее время устанавливаются.

Позже в полиции уточнили, что:

в Кеушанском районе первый взрыв прогремел в 07:50 за пределами Кеушан, а уже в 08:15 беспилотник был локализован. Еще один взрыв зафиксировали в 08:24 вблизи села Константиновка, его локализовали в 09:15;

в Штефан-Водском районе в 07:53 взрыв произошел недалеко от села Крокмаз, а в 08:20 ситуацию локализовали;

в Новоаненском районе в 08:00 раздался взрыв за пределами села Пугачень, после чего в 08:30 место падения локализовали;

в Хинчештском районе в 08:03 поступило сообщение о взрыве вблизи села Дубовка. В 08:40 инцидент был локализован.

Напомним, 30 сентября в Молдове также зафиксировали падение беспилотника, который взорвался в сельской местности. Правоохранители оцепили район происшествия и привлекли специализированные подразделения для осмотра обломков и установления обстоятельств инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российский дрон, обнаруженный 24 сентября в поле вблизи села Черница Флорештского района Молдовы, был оснащен бортовой камерой. Взрывотехнические эксперты предварительно установили, что это была "Гербера" (российский вариант названия Shahed).

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