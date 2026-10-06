В Московской области атакована крупнейшая нефтебаза региона ''Володарская'': поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 6 октября украинские дроны массированно атаковали Московскую область РФ. Основной целью удара стала линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская", расположенная вблизи села Константиново.

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В результате ударов на территории стратегического инфраструктурного объекта возник масштабный пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Детали ночной атаки и масштабы возгорания

По сообщениям местных жителей и очевидцев в социальных сетях, атака произошла в ночное время. На территории станции раздалась серия взрывов, после чего над объектом поднялись клубы густого дыма.

Свидетели с места событий отмечают, что на территории ЛПДС горит как минимум два емкостных резервуара с топливом. В районе села Константиново и окружающих населенных пунктов отчетливо слышна работа экстренных служб.

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Что известно об объекте

ЛПДС "Володарская" является филиалом АО "Транснефть – Верхняя Волга" и представляет собой крупнейшую нефтебазу и ключевой диспетчерский пункт магистральных нефтепродуктов во всем Московском регионе.

Общий объем резервуарного парка около 250 тыс. кубических метров. Структура включает 12 резервуаров РВС-5000, 8 резервуаров РВС-10000, 4 резервуара РВС-20000, а также спецемкости для технологических смесей и мазута.

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Станция напрямую связана с кольцевым магистральным нефтепродуктопроводом вокруг Москвы и выступает основным узлом перевалки и подачи авиационного топлива для аэропортов Московского авиационного узла "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", а также военного аэродрома "Чкаловский".

Володарскую ЛПДС проходят основные потоки бензина и дизельного топлива с Рязанского и Московского НПЗ. Нарушение работы станции критически снижает темпы накопления и распределения светлых нефтепродуктов, обеспечивающих как гражданскую, так и военную логистику Центрального промышленного района РФ.

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Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны ночью 2 октября нанесли удары по нефтяным объектам в Волгоградском и Самарском регионах РФ – НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Самара". В Генштабе ВСУ подтвердили результативные удары по Волгограду и Самарской области.