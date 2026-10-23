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В Пермском крае атаковано химпредприятие: поднялся дым. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Пермском крае атаковано химпредприятие: поднялся дым. Фото
В Пермском крае атаковано химпредприятие "Азот". Источник: Скриншот из видео / Коллаж OBOZ.UA

23 октября около 6 утра по местному времени в Пермском крае России прогремели взрывы. Дроны атаковали крупный химический комплекс "Азот", который производит аммиак, азотную кислоту, аммиачную и калиевую селитру, карбамид, нитрит-нитратные соли и другую химическую продукцию, используемую предприятиями ВПК для производства взрывчатых веществ и пороха.

На месте атаки поднялся большой столб дыма, местные жители сообщали о работе ПВО. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Astra, которые собрали видео атаки.

Что известно

Атака БПЛА произошла на химическое предприятие "Азот" АО "ОХК "Уралхим" в городе Березники Пермского края РФ.

"Азот" – это крупный химический производственный комплекс, его территория составляет около 140 га, а в его состав входит около 90 производственных корпусов.

"В Березниках Пермского края на фоне атаки БПЛА горит предприятие "Азот", – сообщил канал ASTRA.

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Очевидцы сообщали о работе ПВО в городе Березники Пермского края, на этом фоне над территорией химкомбината "Азот" "Уралхима" поднимается дым.

Местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Отмечается, что около 6 утра по местному времени региональное министерство территориальной безопасности сообщило об атаке БПЛА.

"В Пермском крае силами ПВО ведется отражение атаки вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы", – говорилось в сообщении.

Также сообщается, что около семи утра в Перми звучали сирены, в Прикамье был введен режим "Ковер", который действует в радиусе 50 километров от Березников.

Тем временем в сводке минобороны РФ об уничтожении минувшей ночью 443 БПЛА в других регионах РФ и аннексированном Крыму указана работа ПВО и в Пермском крае.

В Пермском крае России прогремели взрывы.Источник: Exilenova+

Что производит предприятие "Азот"

"Азот" – это филиал АО "ОХК "Уралхим" в Березниках и правопреемник Березниковского химического комбината. Производит аммиак, азотную кислоту, аммиачную и калиевую селитру, карбамид, нитрит-нитратные соли и другую химическую продукцию. Азотная кислота используется предприятиями ВПК для взрывчатых веществ и порохов, в частности Пермским пороховым заводом, Соликамским заводом "Урал", Алексинским химическим комбинатом и Бийским олеумным заводом. На "Азоте" работают около 2500 человек.

"Азот" в Березниках Пермского края атаковали и раньше, в частности, 11 сентября ASTRA сообщала о предыдущей атаке на "Азот", также в октябре 2025 года там звучали взрывы.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 18 октября, Россия подверглась атаке дронов. Известно, что в Санкт-Петербурге беспилотник попал в вантовый мост через Корабельный фарватер. От этого сооружения до "Петербургского нефтяного терминала", где после атаки беспилотников возник пожар, примерно 4,5 км.

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